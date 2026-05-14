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está "dispuesta" a examinar la propuesta de ayuda por 100 millones de dólares de , anunció su ministro de Relaciones Exteriores en momentos en que la isla está sometida a un bloqueo energético de Washington y enfrenta apagones masivos.

"Estamos dispuestos a escuchar las características del y la manera en que se materializaría", dijo el canciller Bruno Rodríguez en la red social X.

La propuesta de ayuda de 100 millones de dólares de Estados Unidos está condicionada a que se distribuya a través de la Iglesia católica, anunció el miércoles el gobierno de Donald Trump.

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