Más Información
Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad
INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones
Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidades
VIDEO: "México no existió hasta que llegaron los españoles", dice Díaz Ayuso; cuestiona cuál es el pasado del país antes del mestizaje
Cuba está "dispuesta" a examinar la propuesta de ayuda por 100 millones de dólares de Estados Unidos, anunció su ministro de Relaciones Exteriores en momentos en que la isla está sometida a un bloqueo energético de Washington y enfrenta apagones masivos.
"Estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría", dijo el canciller Bruno Rodríguez en la red social X.
La propuesta de ayuda de 100 millones de dólares de Estados Unidos está condicionada a que se distribuya a través de la Iglesia católica, anunció el miércoles el gobierno de Donald Trump.
Lee también Cuba advierte que intervención militar de EU causaría "catástrofe humanitaria"; no hay razón para considerar a la isla una "amenaza"
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]