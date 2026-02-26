Acusan a René Arzate García, del Cártel de Sinaloa, de narcoterrorismo en EU; sube recompensa a 5 mdd por “La Rana"

Más Información

La fiscalía del distrito Sur de California anunció este jueves una nueva imputación, esta vez por , contra René Arzate García, alias “La Rana”, a quien describió como un miembro de alto rango del , e informó que el Departamento de Estado elevó a cinco millones de dólares (mdd) la recompensa por información que conduzca a su captura y/o condena.

En una conferencia de prensa, el fiscal del distrito sur de California, Adam Gordon, señaló la nueva imputación sustitutiva por cargos federales.

Arzate García “ha controlado el corredor de drogas de durante 15 años”, se informó en la conferencia.

También se elevó a 5 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Alfonzo Arzate García, alias “Aquiles”, hermano de René.

La fiscalía señaló que desde 2014, los hermanos Arzate García están prófugos y acusados de delitos de .

Sin embargo, la declaratoria del gobierno del presidente del Cártel de Sinaloa como una organización terrorista trasnacional permite ahora a la fiscalía del distrito sur de California imputar a René Arzate García por narcoterrorismo.

La fiscalía señaló que “La Rana” ha asumido un papel aún mayor en el cártel y se ha convertido “en uno de sus más activos narcotraficantes”.

Por ello, ha sido imputado por narcoterrorismo; por proporcionar apoyo al narcoterrorismo; conspiración para distribuir metanfenaminas, fentanilo, cocaína y mariguana, además de .

Los Arzate García, denunció la fiscalía, han provocado un “daño devastador a comunidades a ambos lados de la frontera” y han llevado a “miles de kilos de metanfetaminas, cocaína, fentanilo y mariguana”.

Durante la conferencia se mostraron imágenes de decomisada que, afirma la fiscalía, fue distribuida por René Arzate. También hubo fotos detectadas en redes sociales de miembros del cártel celebrando el rol de René Arzate y de armas de alto poder que utiliza el cártel.

La fiscalía advirtió que no se detendrá hasta que los hermanos Arzate García estén en poder de la justicia estadounidense.

René Arzate, también conocido como “General”, es señalado de estar a cargo del en Baja California, así como de coordinar acciones violentas del Cártel de Sinaloa, incluyendo secuestros y asesinatos.

"La Rana" está en la lista de fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que hasta ahora ofrecía hasta 20 mil dólares por información que condujera a su captura.

Recompensa conjunta con la DEA

En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que la recompensa de 10 millones de dólares en total por los Arzate "se ofrece en coordinación con la División de la DEA (Agencia Antidrogas) en San Diego y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California, en un esfuerzo conjunto para llevar a los hermanos Arzate-García ante la justicia".

El Departamento señala que, según la DEA, "los Arzate han controlado conjuntamente la plaza de Tijuana para el Cártel de Sinaloa durante los últimos 15 años, manteniendo su autoridad mediante la violencia, alianzas estratégicas y una profunda influencia local, incluida la corrupción política y policial.

A pesar de los conflictos en curso, siguen gestionando este corredor de tráfico crucial, lo que los convierte en figuras clave para mantener las operaciones del cártel, incluido el tráfico de fentanilo ilícito mortal, designado por la Administración Trump como arma de destrucción masiva, hacia comunidades estadounidenses".

