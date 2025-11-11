Más Información
Con el fin de fortalecer y modernizar la relación económica entre Tijuana y San Diego, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz consolidó acuerdos con autoridades de Estados Unidos, con el nuevo acceso Sentri, el cual beneficiará a miles de automovilistas que cruzan hacia territorio estadounidense.
La implementación de esta nueva línea desarrollada junto a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), contará con dos casetas sobre la calle Segunda en la Zona Centro y eestará operando desde las 4:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche.
Burgueño Ruiz indicó que esta nueva infraestructura va en sintonía con la política de cooperación y respeto impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, además de que favorecerá la competitividad y el dinamismo económico en la región.
“Cada mes se registran más de 600 mil cruces en la línea Sentri. Con esta nueva disposición, facilitamos el tránsito diario y fortalecemos el intercambio comercial y turístico que impulsa a ambas ciudades”, señaló el alcalde.
Asimismo, reafirmó que su gobierno continuará promoviendo la diplomacia activa, con el fin de fortalecer los lazos entre México y Estados Unidos. “La relación con Estados Unidos debe ser de respeto y resultados, no de sumisión. Hoy Tijuana avanza en esa ruta”, concluyó.
