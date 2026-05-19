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Matamoros, Tamaulipas.- Una camioneta con armas y narcóticos fue asegurada por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Estatal en Matamoros, Tamaulipas.
Durante un operativo que se llevó a cabo en la colonia Palmares de las Brisas, se localizó una Toyota Highlander con la puerta delantera izquierda entreabierta y reporte de robo en el extranjero.
Tras acordonar el área, se realizó una revisión en la unidad donde se encontraron armas largas abastecidas entre ellas, una calibre .223–5.56 mm, otra SIG Sauer SIGM400 y una más sin número de serie visible.
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En la parte trasera del vehículo también se encontró otra arma larga calibre 7.62x39 mm, 14 cargadores para calibre .223 con munición, un cargador adicional para 7.62x39 mm y municiones distribuidas en distintas áreas.
En la cajuela, se encontraron cuatro paquetes con hierba seca con características de marihuana, con un peso aproximado de 30 a 35 kilogramos.
El material asegurado fue remitido a la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Matamoros para su procesamiento.
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