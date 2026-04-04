Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa a Karina “N”, detenida en Culiacán, Sinaloa, con más de cinco mil 700 pastillas de fentanilo.

Además, la vinculó a proceso debido a su probable participación en el delito de contra la salud, en la modalidad de posesión de fentanilo con fines de comercio en su variante de venta, después de que el Ministro Público Federal, de la Fiscalía General de la República (FGR), aportara en audiencia inicial los datos de prueba suficientes para procesarla.

La FGR informó que Karina "N" fue detenida en días pasados en la Sindicatura de Quilá, Culiacán, Sinaloa, derivado de trabajos del gabinete de seguridad del gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al hacer recorridos de prevención y vigilancia.

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Indicó que a la mujer se le aseguraron cinco mil 705 pastillas de fentanilo y un vehículo, por lo que fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, la cual obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa, así como dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria, indicó la Fiscalía General de la República.

Finalmente, recordó que a la persona mencionada se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.

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