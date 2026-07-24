Toluca, Méx.— Vecinos de las colonias Fimesa uno, dos y tres de Tultitlán se manifestaron en las inmediaciones del Palacio de Gobierno del Estado de México en Toluca, con la finalidad de buscar una mesa de diálogo con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Señalaron que no se le ha dado seguimiento a 95 carpetas de investigación por el delito de abuso de autoridad, el cambio de nombre de la colonia La Cuarta Transformación, pese a que ya cuentan con un amparo, además de que el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social no les ha da solución con la regularización de la colonia.

Colocaron placas con nombres de calles como “Desfalco en Segalmex”, “Ecocidio en Tultitlán”, entre otros.

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