A lo largo de la historia, México ha construido una reputación de potencia regional, gracias a disciplinas que aportan medallas en los eventos internacionales. Clavados, tiro con arco, atletismo, taekwondo y futbol, suelen encabezar la lista de deportes llamados a subir al podio y mantener al país en los primeros lugares del medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Sin embargo, de cara a la edición Santo Domingo 2026, la delegación mexicana no sólo apuesta por sus cartas más tradicionales. El crecimiento de nuevas disciplinas y el surgimiento de talentos que atraviesan un gran momento deportivo han ampliado el panorama.

Con la mirada puesta en conservar el dominio en la región, Rommel Pacheco, director general de la Conade, destacó la importancia de seguir de cerca a varios deportes que viven un auge y podrían convertirse en protagonistas de la competencia.

“Hay una lista de deportes que han tenido un gran crecimiento y lo demostrarán en estos Juegos. El raquetbol, el karate, la natación —que estoy seguro nos dará muchas medallas—, así como la gimnasia rítmica, la natación artística y el rugby. Sabemos que en algunas disciplinas existen otras potencias, pero tenemos el equipo y la capacidad para preguntarnos: ¿Y si sí ganamos esas medallas?”, compartió.

Pacheco valora a la nueva generación de atletas.

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