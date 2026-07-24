Desde su llegada a la Conade, Rommel Pacheco ha hecho cambios que han fortalecido la relación entre la institución y los atletas. Apostó por una comunicación más cercana con los deportistas, enfocada en atender sus necesidades y garantizar mejores condiciones para su preparación.

El exclavadista ha consolidado una imagen positiva, construyendo un ambiente de confianza de cara a los grandes retos del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Para el yucateco, el reconocimiento es resultado de un diálogo permanente y la atención directa a los deportistas, quienes —con el apoyo adecuado— pueden concentrarse exclusivamente en competir y representar a México de la mejor manera posible.

“Siempre agradezco las muestras de cariño. Muchos de los atletas son mis amigos y compañeros desde hace muchos años. Es bonito y es reflejo del trabajo que la Conade realiza para todos ellos. Los deportistas saben que tienen las puertas abiertas, que se les escucha y se atienden todas las situaciones. Ellos se sienten respaldados y, aunque sabemos que aún falta mucho por hacer, les estamos dando todo. Apenas llevo dos años al frente, pero saben que —si hacen un buen trabajo— serán recompensados”, señaló Pacheco.

Rommel invitó a la sociedad a seguir de cerca a los atletas nacionales, destacando la importancia de conocerlos y respaldarlos.

“Me gustaría invitar a la gente a seguir a nuestros deportistas en los Juegos Centroamericanos. Habrá muchas transmisiones para poder verlos y nos encantaría que los conozcan, los acompañen en este camino rumbo a los Juegos Olímpicos. El respaldo de la gente es fundamental para que ellos puedan sumar patrocinios”, finalizó.

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