El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes, a bordo del Air Force One, que podría no prorrogar el alto el fuego con Irán si antes del miércoles no se alcanza un acuerdo de paz para poner fin al conflicto, que entra en su octava semana.

"El bloqueo va a permanecer, pero tal vez no extienda el alto al fuego... desafortunadamente tendremos que empezar a lanzar bombas de nuevo".

Añadió que "lo principal es que Irán no tendrá un arma nuclear; no se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear y eso supera todo lo demás".

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Sobre el polvo nuclear, es decir, el enriquecimiento de uranio, mencionó que "iremos con Irán y lo tomaremos juntos y traeremos el 100% de vuelta a Estados Unidos".

Agregó que no habrá peajes gestionados por Irán en el estrecho de Ormuz.

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gs