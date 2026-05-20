El cineasta español Pedro Almodóvar tachó este miércoles de “monstruos” a Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin en el Festival de Cannes, donde su nueva película compite por la Palma de Oro, y reivindicó el deber moral de los artistas de no quedarse callados.

“Como europeos, estamos también obligados a convertirnos en una especie de escudo contra monstruos como Trump, Netanyahu o el ruso. Estamos obligados porque aquí sí obedecemos las leyes internacionales”, declaró en rueda de prensa el director manchego, en alusión a los líderes de Estados Unidos, Israel y Rusia.

“En Europa sí hay leyes. Trump debe saber que hay un límite para todos sus delirios y sus locuras y que Europa nunca va a hacer un vasallaje con respecto a las políticas de Trump”, añadió el director de 76 años, que lucía un pin con el mensaje “Free Palestine”.

Para Pedro Almodóvar, el artista, “desde su pequeña tribuna [...] debe hablar sin sinónimos, debe hablar a cara descubierta de lo peor que está ocurriéndonos y nos están ocurriendo cosas demasiado terribles cada día”.

“Me parece un deber moral”, remató el veterano cineasta.

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Hace unos días, el actor español Javier Bardem, que protagoniza otro de los filmes en competición, también arremetió contra estos tres dirigentes, diciendo que su “masculinidad tóxica” causó miles de muertos.

Javier Bardem, conocido por alzar la voz para defender la causa palestina, hablaba del machismo imperante cuando señaló que esa actitud se extiende a Trump, Putin y Netanyahu.

“Los jefazos diciendo: ‘mi polla es más grande que la tuya y te voy a bombardear hasta destrozarte’”, prosiguió. Es un “comportamiento masculino tóxico que está causando miles de muertos”.

La actriz española Bárbara Lennie, el director de cine español Pedro Almodóvar y el actor argentino Leonardo Sbaraglia llegan a la proyección de la película "Amarga Navidad". Foto: Thibaud MORITZ / AFP

Nueva película en gestación

Pedro Almodóvar, con su película "Amarga Navidad", sobre un director de cine con problemas de inspiración, aspira por séptima vez a la Palma de Oro, un premio que se le resiste pese a tener dos premios Óscar y el León de Oro de la Mostra de Venecia.

El autor de "Todo sobre mi madre" y "Volver" aseguró que nunca ha venido a Cannes “con la sensación de ganador”.

“Los premios son el resultado de esa mezcla tan heterogénea, casi diría demasiado heterogénea, que significa un jurado cada uno de su padre y de su madre”, dijo.

“Para mí no es una frustración no haber recibido una Palma de Oro, en absoluto”, aseguró el realizador, rodeado de todo su elenco.

Pedro Almodóvar reflexionó también sobre la evolución de su trayectoria cinematográfica, destacando que cada etapa de su carrera ha sido distinta porque siempre va siguiendo lo que le “dice el corazón”.

“Reconozco que he ido ganando en profundidad en este siglo y he ido perdiendo en humor”, admitió.

“Aquí afortunadamente recupero partes del humor”, añadió, en referencia a su filme protagonizado por la española Bárbara Lennie y el argentino Leonardo Sbaraglia.

Asimismo, reveló que está trabajando en un nuevo guion, que rodará en la primavera de 2027, en el que le gustaría recuperar una mayor presencia del humor negro.

“De eso es el guion que estoy terminando”, dijo, manteniendo el misterio sobre su próxima producción.

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