El Gran Teatro Lumière recibió este martes con un largo aplauso, de esos que solo se suelen oír al final de las proyecciones, al español Pedro Almodóvar, tras desfilar por la alfombra roja de Cannes con camisa amarilla, desafiando a la mala suerte, para presentar "Amarga Navidad" acompañado por el equipo de la película.

El realizador manchego, que compite por la Palma de Oro en esta 79 edición del prestigioso festival francés, apareció en la Croisette con sus gafas de sol y con un traje negro que combinó con una llamativa camisa y corbata amarillas.

Junto a él, a menudo mostrándole cariño tocándole el hombro, deslumbró sobre todo Bárbara Lennie, vestida con un original Chanel de alta costura con diferentes texturas: chaqueta de cuello elevado con bordados de cuentas negras y blancas que terminaba en un volante de plumas, con la falda plisada y ligeramente abullonada, de corte midi.

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Leonardo Sbaraglia optó por un esmoquin negro clásico, con pajarita, mientras que el también actor de "Amarga Navidad" Patrick Criado prefirió un look más desenfadado al prescindir de este accesorio.

Criado complementó su traje, eso sí, con un llamativo broche de la marca de joyería Chaumet, adornado con perlas, diamantes y una aguamarina de corte esmeralda.

También innovó Quim Gutiérrez combinando su esmoquin con una camisa con pajarita en un sutil color lavanda.

Rossy de Palma tampoco quiso perderse el desfile, vestida con una chaqueta de traje que hacía las veces de vestido, ni Victoria Luengo, de blanco satinado, y Aitana Sánchez-Gijón, de un espectacular rojo que competía con el de la alfombra.

Doble protagonismo tuvo la cantante Amaia, enfundada en un vestido marrón, caminando junto al resto del elenco, mientras su interpretación de 'La llorona', la canción que canta en la película de Almodóvar, sonaba en el hilo musical mientras el equipo de la cinta española subía los famosos 24 escalones de Cannes.

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Nieves Álvarez y Milena Smit, ambas de negro, completaron la comitiva que escoltó a Almodóvar hasta el Gran Teatro Lumière, donde fue recibido como uno de los grandes nombres del cine.

Ese puesto en la historia del séptimo arte también quedó claro con la cantidad de figuras que acudieron igualmente al estreno de gala de esta cinta, ya estrenada en España en marzo pasado, como los realizadores Abel Ferrara, Chloé Zhao, Darren Aronofsky o Ken Loach, que se presentó apoyado en dos bastones.

Actores como el argentino Nahuel Pérez Biscayart o la española Aina Clotet, que la semana pasada estrenó su ópera prima como directora, 'Viva', en la sección paralela de la Semana de la Crítica de Cannes, figuraron igualmente entre los invitados.

Y no solo hubo nombres de cine en el estreno, ya que por la alfombra roja pasaron también el escritor francés David Foenkinos, la influencer Olivia Palermo y la modelo Helena Christensen, entre otras figuras.

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