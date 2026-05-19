Un ayudante personalizado creado con inteligencia artificial está en el centro de la obra en realidad virtual "The Black Mirror Experience", presentada en Cannes, una propuesta que hace reflexionar sobre el impacto de la tecnología en el ser humano, como ocurre en la famosa serie distópica "Black Mirror".

El proyecto, concebido en colaboración entre el gigante francés Banijay y el estudio barcelonés Univrse, propone una experiencia inmersiva en la que el espectador, equipado con un casco de realidad virtual, crea un asistente llamado LifeAgent, destinado a ayudarle en los quehaceres diarios.

Al inicio de la experiencia, cada espectador pasa una primera etapa llamada "cartografía del cerebro", que permite crear a este ayudante virtual con intereses parecidos a los de cada usuario. Con este asistente se recorren múltiples pruebas, incluyendo un concierto de música y una sesión de psicoanálisis con Sigmund Freud.

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El equipo de Univrse se reunió un par de veces con Charlie Brooker, creador de "Black Mirror", quien les ayudó a entender mejor la esencia de la famosa serie de ciencia ficción que advierte sobre los peligros de la tecnología.

Al final “decidimos crear una historia original basada en los principios de "Black Mirror" para que hiciera pensar, fuera divertida y un poco distópica”, dice a AFP Kristof Bardos, productor de Univrse.

La experiencia, que dura en total una hora con la introducción, incluye también una parte más lúdica, al estilo de un videojuego.

“Para nosotros era muy importante que, además de los valores y los principios de "Black Mirror", fuera entretenido y resultara atractivo y agradable para la gente como experiencia en grupo”, explica Bardos.

“Nuestra idea era crear una experiencia para que te metas dentro de la historia. Esta vez no estás viendo "Black Mirror" en una pantalla, sino que estás viviendo un nuevo episodio”, cuenta Bardos sonriendo.

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"The Black Mirror Experience", que luego viajará a Montreal (Canadá) y Madrid, es una de las nueve propuestas de la competición inmersiva de Cannes, una sección alterna del festival que incluye proyecciones de video a gran escala y obras de realidad virtual.