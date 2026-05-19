Más Información

Richard Viqueira crea arte sobre las cenizas tras narcoviolencia

Richard Viqueira crea arte sobre las cenizas tras narcoviolencia

"El último sueño de Frida y Diego", una historia de amor y muerte en el MET

"El último sueño de Frida y Diego", una historia de amor y muerte en el MET

52.2 millones de personas visitaron museos en 2025, reporta INEGI

52.2 millones de personas visitaron museos en 2025, reporta INEGI

Loreto Villarreal frente al retrato performance

Loreto Villarreal frente al retrato performance

Acervo artístico del MUAC, disponible a un click

Acervo artístico del MUAC, disponible a un click

Danza y futbol, el reflejo de un mundo intolerante

Danza y futbol, el reflejo de un mundo intolerante

Un ayudante personalizado creado con inteligencia artificial está en el centro de la obra en realidad virtual "The Black Mirror Experience", presentada en Cannes, una propuesta que hace reflexionar sobre el impacto de la tecnología en el ser humano, como ocurre en la famosa serie distópica "Black Mirror".

El proyecto, concebido en colaboración entre el gigante francés Banijay y el estudio barcelonés Univrse, propone una experiencia inmersiva en la que el espectador, equipado con un casco de realidad virtual, crea un asistente llamado LifeAgent, destinado a ayudarle en los quehaceres diarios.

Al inicio de la experiencia, cada espectador pasa una primera etapa llamada "cartografía del cerebro", que permite crear a este ayudante virtual con intereses parecidos a los de cada usuario. Con este asistente se recorren múltiples pruebas, incluyendo un concierto de música y una sesión de psicoanálisis con Sigmund Freud.

Lee también

El equipo de Univrse se reunió un par de veces con Charlie Brooker, creador de "Black Mirror", quien les ayudó a entender mejor la esencia de la famosa serie de ciencia ficción que advierte sobre los peligros de la tecnología.

Al final “decidimos crear una historia original basada en los principios de "Black Mirror" para que hiciera pensar, fuera divertida y un poco distópica”, dice a AFP Kristof Bardos, productor de Univrse.

La experiencia, que dura en total una hora con la introducción, incluye también una parte más lúdica, al estilo de un videojuego.

“Para nosotros era muy importante que, además de los valores y los principios de "Black Mirror", fuera entretenido y resultara atractivo y agradable para la gente como experiencia en grupo”, explica Bardos.

“Nuestra idea era crear una experiencia para que te metas dentro de la historia. Esta vez no estás viendo "Black Mirror" en una pantalla, sino que estás viviendo un nuevo episodio”, cuenta Bardos sonriendo.

Lee también

"The Black Mirror Experience", que luego viajará a Montreal (Canadá) y Madrid, es una de las nueve propuestas de la competición inmersiva de Cannes, una sección alterna del festival que incluye proyecciones de video a gran escala y obras de realidad virtual.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cazzu revela por qué ya no puede hablar de Christian Nodal: “Aunque yo quisiera”. Foto: EFE /AFP

Cazzu revela por qué ya no puede hablar de Christian Nodal: “Aunque yo quisiera”

Elon Musk desata polémica tras cuestionar la belleza de Lupita Nyong'o. Foto: (AP Photo/Godofredo A. Vásquez) / (Photo by John MACDOUGALL / AFP)

Elon Musk desata polémica tras cuestionar la belleza de Lupita Nyong'o

¿Qué le pasó a Luis Miguel? Reportan hospitalización en Nueva York y preocupa su estado de salud. Foto: EFE

¿Qué le pasó a Luis Miguel? Reportan hospitalización en Nueva York y preocupa su estado de salud

“Yo vi cosas”: Karla de la Cuesta rompe el silencio sobre supuesta relación de Sergio Andrade con Lucero. Foto: Tomada de Instagram @luceromexico

“Yo vi cosas”: Karla de la Cuesta rompe el silencio sobre supuesta relación de Sergio Andrade con Lucero

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley deslumbra con belleza en ‘vestido de sirena’ traslúcido a los 60 años

[Publicidad]