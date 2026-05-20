Pedro Almodóvar recibió “muy, muy, muy emocionado” la ovación de más de ocho minutos que la audiencia del Gran Teatro Lumière dedicó a su película Amarga Navidad, que compite por la Palma de Oro de Cannes y que hoy celebró su estreno de gala.

“Estoy muy, muy, muy emocionado y es difícil hablar”, reconoció el director español tras la proyección, en unas breves palabras, primero en inglés y luego en español, a los espectadores que llenaban el teatro, con una capacidad de más de dos mil 200 personas.

Almodóvar dijo que “siempre es una emoción desde que pongo un pie en esta sala. Lo echaré de menos en el futuro cuando ya no venga y tenga que verlo solo por televisión”, agregó.

“De tantas audiencias que conozco, los espectadores de esta gran sala creo que son los más calurosos y cariñosos que he conocido (...) Sois parte de mi historia”, resaltó el manchego.

Antes se había abrazado a los miembros de la película que le acompañaban: Bárbara Lennie, Aitana Sánchez Gijón, Leonardo Sbaraglia, Patrick Criado, Rossy de Palma y Nieves Álvarez.

A la que no se vio al final de la proyección fue a la cantante Amaia, cuyas canciones forman parte del filme y ambientaron el paso del equipo por Cannes.

El público aplaudió especialmente a Almodóvar, Bárbara Lennie y Rossy de Palma cuando su imagen aparecía en la gran pantalla de la sala. EFE

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