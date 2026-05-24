Yakarta. El activista indonesio Rahendro Herubowo denunció este domingo, a su llegada a Yakarta, que fue golpeado y electrocutado por militares de Israel después de que el barco humanitario en el que navegaba con destino a la Franja de Gaza fuera interceptado, igual que todas las naves que integraban la Flotilla Global Sumud.

Rahendro, periodista de profesión, es uno de los nueve activistas indonesios que participaron en la misión humanitaria internacional que intentó llevar ayuda a la población gazatí a bordo de embarcaciones, cuyos participantes fueron detenidos por las autoridades de Israel antes de llegar al enclave.

"Fuimos torturados. Me patearon la cabeza no sé cuántas veces, todo mi cuerpo, por delante y por detrás; incluso cuando me caí, me patearon. También me electrocutaron y grité tan fuerte que solo entonces me soltaron", relató ante periodistas el comunicador en el aeropuerto Soekarno-Hatta.

Lee también Activistas de la Flotilla Global Sumud denuncian maltrato por parte de militares israelíes; acusan "crueldad calculada"

Su barco, prosiguió, fue interceptado el 18 de mayo, tras lo cual estuvo detenido durante tres días en una "prisión flotante", hasta que fue llevado a tierra firme junto a decenas de otros activistas arrestados en los operativos israelíes contra la flota.

Rahendro denunció haber sufrido lesiones en la espalda y cabeza, como han asegurado otros de los 430 participantes de la misión, que fueron repatriados desde Israel, muchos de ellos con escala en Turquía.

Por su parte, el ministro indonesio de Exteriores, Sugiono, dio la bienvenida a los activistas y volvió a condenar el bloqueo de Israel sobre Gaza y que se impidiera la llegada de la ayuda que llevaba la flotilla al enclave.

Lee también Flotilla denuncia disparos a barcos en interceptaciones de Israel; EU sanciona a organizadores de la iniciativa humanitaria para Gaza

Indonesia, el país con más población musulmana del planeta, lidera junto a Malasia la defensa en el Sudeste Asiático de Gaza, donde se estima que han muerto más de 72 mil personas desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel comenzó los bombardeos en represalia por el ataque de las milicias gazatíes ese mismo día a su territorio.

"El gobierno indonesio reitera una vez más su más enérgica condena ante el trato inhumano infligido a los voluntarios durante su detención por parte del Ejército israelí", subrayó Yakarta en un comunicado.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss