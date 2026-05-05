Más de 20 personas murieron este martes en bombardeos rusos en Ucrania, cuyo presidente, Volodimir Zelensky, denunció el "cinismo absoluto" de Moscú al buscar una tregua para conmemorar el 9 de mayo la victoria de 1945 sobre la Alemania nazi.

Los ataques que tuvieron como objetivo las ciudades de Zaporiyia (sur), Kramatorsk (este), Dnipró (centro) y Nikopol (centro-este), se produjeron mientras Ucrania anunciaba su propio alto el fuego a partir de la medianoche (21H00 GMT) del martes, al que instó a Moscú a respetar.

Poco antes de que entre en vigor, un ataque ucraniano con drones contra la Crimea ocupada causó, sin embargo, cinco muertos en la localidad de Dzhankoi, según las autoridades rusas.

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Equipo de emergencias intentan contener el fuego tras bombardeos rusos en Ucrania (05/05/2026). Foto: EFE.

La jornada también golpeó Ucrania, con al menos 21 civiles muertos en ataques rusos en todo el país.

En Zaporiyia, 12 personas murieron en un ataque que Zelensky describió como "sin justificación militar alguna". También cuatro civiles murieron en Dnipró y otros cinco en Kramatorsk, según el mandatario. Hubo un fallecido en Nikopol.

Con la diplomacia en punto muerto más de cuatro años después del inicio de la invasión, Rusia anunció unilateralmente un alto al fuego para el 8 y el 9 de mayo, a fin de celebrar el sábado en Moscú su desfile del Día de la Victoria.

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El ejército ruso amenazó a su vez con lanzar "un ataque masivo con misiles" contra Ucrania en caso de violación de su cese de hostilidades.

"Cinismo absoluto"

"Es de un cinismo absoluto pedir un alto el fuego para realizar celebraciones propagandísticas, mientras se lanzan ataques todos los días con misiles y drones", denunció Zelensky desde Bahréin, donde se encuentra de visita.

"Necesitamos que cesen esos ataques y todos los demás del mismo tipo cada día, y no solo durante unas horas en algún lugar, en nombre de las 'celebraciones'", añadió.

Zelensky no fijó una duración al declarar su tregua y también advirtió que sus fuerzas responderían "de manera recíproca" a cualquier violación.

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Equipos de emergencia cubren a una víctima tras un bombardeo en Ucrania (05/05/2026). Foto: EFE.

Mensaje que Moscú ignoró, pues poco antes de la 01H30 (22H30 GMT), volvieron a sonar las alertas aéreas en las regiones de Kharkiv y Donetsk, en el este de Ucrania.

Hasta el momento no se ha informado de una respuesta ucraniana.

"A solo unas horas de la entrada en vigor de la propuesta de alto el fuego de Ucrania, Rusia no muestra ningún signo de preparación para poner fin a las hostilidades. Por el contrario, Moscú intensifica el terror", señaló el martes el canciller ucraniano, Andrii Sibiga, en la red social X.

Maniobra táctica

Según el analista político ucraniano Volodimir Fessenko, el anuncio de una tregua por parte de Kiev es una maniobra táctica en los ámbitos "informativo y político".

"Si Rusia no respeta nuestro alto el fuego, tenemos derecho a no respetar el suyo. Eso anula la iniciativa de Putin", estima Fessenko en declaraciones a la AFP, según el cual es "casi seguro" que ninguno de los ceses del fuego sea plenamente respetado.

Estas treguas deberían tener lugar más de tres semanas después de un alto el fuego de 32 horas, por la Pascua ortodoxa, que fue violado repetidamente, aunque sí se respetó un cese de los ataques aéreos de largo alcance.

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Ucrania pide desde hace tiempo una tregua prolongada en el frente para facilitar las negociaciones y llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, desencadenada por la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Moscú se niega, al argumentar que un cese de hostilidades más amplio permitiría a Kiev reforzar sus defensas.

En respuesta a la intensificación de los bombardeos rusos en las últimas semanas, Ucrania ha multiplicado sus ataques con drones. Uno de estos aparatos incluso destrozó la fachada de un edificio residencial de lujo en el oeste de Moscú.

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Parte de los escombros dejados tras el bombardeo ruso a ciudades ucranianas (05/05/2026). Foto: AFP.

Estos anuncios se producen en un momento en que Estados Unidos ha desviado su atención a la guerra en Medio Oriente, tras sus esfuerzos por poner fin al conflicto en Ucrania.

También llegan en un contexto delicado para el ejército ruso en el frente.

La zona controlada por los rusos en Ucrania se redujo en unos 120 km2 en abril, algo que no ocurría desde la contraofensiva ucraniana del verano de 2023, según un análisis de la AFP de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

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En paralelo, Zelensky destacó ante las autoridades del Golfo la experiencia de Ucrania contra los drones diseñados por Irán, que Moscú utiliza en su ofensiva.

El dirigente ucraniano afirmó el martes que le propuso a Baréin un acuerdo sobre esos drones, tras un encuentro con el rey Hamed bin Isa al Jalifa.

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