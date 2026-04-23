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Moscú.- El Kremlin lanzó una campaña de detenciones contra el único partido opositor legal en , el liberal Yábloko, que no cuenta con escaños en la Duma o cámara de diputados, pero sí en las asambleas de algunas regiones importantes del país.

Yábloko, fundado en 1993, condenó desde un principio la campaña militar en Ucrania, al igual que hizo en su momento con las dos guerras de Chechenia, y piensa participar en las elecciones con el lema "Por la paz y la libertad".

Detención de diputados regionales

Este jueves ha sido detenido el jefe de dicha formación en la región siberiana de Irkutsk, Grigori Gribenko, tras el registro de su domicilio, según informó el partido en un comunicado.

El registro policial está vinculado supuestamente con el hallazgo de "sustancias estupefacientes", por lo que el político fue trasladado a comisaría en compañía de su abogado.

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Gribenko había denunciado presiones de las autoridades locales por intentar convocar en marzo en la ciudad un mitin en defensa de la red de mensajería Telegram, que Moscú quiere bloquear, aunque el acto nunca llegó a celebrarse.

A principios de abril la policía ya obligó al opositor a someterse a un análisis de sangre, tras lo que detectaron rastros de marihuana, resultados que Yábloko considera fabricados.

Este martes también fue detenida Emilia Slabunova, popular diputada de Yábloko en la Duma de la región noroccidental de Carelia.

El motivo fue una foto publicada en 2020 con el fallecido líder opositor ruso, Alexéi Navalny, aunque después fue eliminada de sus cuentas en las redes sociales.

La policía también abrió dos protocolos administrativos contra Alexandr Shishlov, jefe de Yábloko en la asamblea de San Petersburgo por compartir una entrevista en la que también se citaba a Navalni, lo que es considerado extremista.

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Campaña de represión antes de elecciones legislativas

El exaspirante presidencial Boris Nadezhdin denunció en Telegram "la represión contra los políticos de Yábloko" al recordar que casi todos los diputados de ese partido en las parlamentos regionales o han sido detenidos o catalogados como "agentes extranjeros".

Ese es el caso, entre otros, del director del periódico Nóvaya Gazeta, Dmitri Murátov, premio Nobel de la Paz en 2021, y del presidente del partido, Nikolái Ribakov, también acusado de extremismo por incluir una foto de Navalni en un comentario cuando éste murió en febrero de 2024.

Además, uno de los históricos dirigentes de Yábloko, Lev Shlosberg (Pskov), y el vicepresidente del partido, Maxim Krubglov (Moscú), han sido incluidos por diferentes motivos en la lista de extremistas y terroristas.

Por ese motivo, en su mayoría no podrán participar en las elecciones que se celebrarán en septiembre.

"El motivo de la presión sobre Yábloko es evidente, se acercan las elecciones del 20 de septiembre", lamentó Nadezhdin.

Y recordó que, además de elecciones legislativas, en septiembre se elegirán a los miembros de las asambleas de San Petersburgo, Carelia, Pskov y Nizhni Nóvgorod.

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Los analistas creen que partidos como Yábloko podrían aglutinar el voto de protesta contra más de cuatro años de guerra, la contracción económica y el bloqueo de internet.

La campaña coincide además, según los sondeos, con el desplome de la intención de voto del partido del Kremlin, Rusia Unida, el único que defiende las restricciones a la red.

El propio presidente, Vladímir Putin, defendió hoy dichas medidas aduciendo que la seguridad de la ciudadanía es prioritaria, argumento rechazado por la mayoría de rusos, muy descontentos con la ralentización del internet movil.

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