Más Información

¡No te espantes! Simulacro regional este 18 de febrero en CDMX y Edomex; sigue aquí el minuto a minuto

¡No te espantes! Simulacro regional este 18 de febrero en CDMX y Edomex; sigue aquí el minuto a minuto

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

INE reporta un caso de sarampión; aplican home office y campaña de vacunación interna

INE reporta un caso de sarampión; aplican home office y campaña de vacunación interna

Sheinbaum va por eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza; anuncia iniciativa de reforma

Sheinbaum va por eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza; anuncia iniciativa de reforma

La NFL confirma el regreso de los 49ers de San Francisco a México

La NFL confirma el regreso de los 49ers de San Francisco a México

Sergio Mayer se ausenta del Congreso para entrar a "La casa de los famosos"; usuarios lo cuestionan

Sergio Mayer se ausenta del Congreso para entrar a "La casa de los famosos"; usuarios lo cuestionan

Anticorrupción pide denuncias formales tras señalamientos de Julio Scherer Ibarra; “la narrativa no es suficiente”, advierte

Anticorrupción pide denuncias formales tras señalamientos de Julio Scherer Ibarra; “la narrativa no es suficiente”, advierte

Hacia 2027 fisuras se intensificarán dentro de Morena, advierten expertos

Hacia 2027 fisuras se intensificarán dentro de Morena, advierten expertos

Pensión del Bienestar: ¿quiénes se registran hoy 18 de febrero?; conoce los detalles

Pensión del Bienestar: ¿quiénes se registran hoy 18 de febrero?; conoce los detalles

Captan golpiza de uniformados a joven en Peribán, Michoacán; Sedena da vista al MP para investigar

Captan golpiza de uniformados a joven en Peribán, Michoacán; Sedena da vista al MP para investigar

Grecia Quiroz presenta denuncia contra Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos; los acusa de participar en asesinato de Carlos Manzo

Grecia Quiroz presenta denuncia contra Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos; los acusa de participar en asesinato de Carlos Manzo

Clara Brugada asegura que libro de Julio Scherer busca dañar su imagen; pide mostrar pruebas de señalamientos

Clara Brugada asegura que libro de Julio Scherer busca dañar su imagen; pide mostrar pruebas de señalamientos

Moscú. pidió a gobiernos occidentales mostrar las pruebas en las que se basan para acusar a las autoridades rusas del del líder opositor Alexéi Navalny, fallecido de manera repentina en una prisión ártica en febrero de 2024.

“No hemos recibido ningún documento que contenga la fórmula de la sustancia ni las metodologías utilizadas para identificar el veneno, como lo llaman (...) Nada de eso”, dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores, .

La portavoz se preguntó por qué esta información no ha sido revelada por los países que acusan a de la muerte del opositor.

Lee también

“¿Podemos finalmente ver (las pruebas)?”, insistió.

Aseguró que Rusia ha enviado decenas de solicitudes oficiales, pero no ha recibido respuestas.

“Entienden que en cuanto proporcionen los documentos, comenzará el , y no quieren eso”, aseguró.

Lee también

Navalny fue envenenado con toxina letal, acusan 5 países europeos

El segundo aniversario de la muerte de Navalny estuvo marcado por las acusaciones de los Gobiernos de , Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos de que Navalny fue envenenado hace dos años en prisión con una toxina letal (epibatidina), presente en ranas venenosas dardo de América del Sur, algo que el Kremlin negó.

Su viuda, Yulia Naválnaya, acusó directamente el sábado al de matar a su marido con “un arma química”, como ya intentó hacer con la sustancia Novichok durante un viaje de Navalny a en 2020.

La familia, la oposición, médicos independientes y las cancillerías occidentales nunca se creyeron la versión oficial de que Navalny murió súbitamente por causas naturales, debido a una , en la penitenciaría IK-3 de la localidad ártica de Jarp (distrito autónomo Yamalo-Nénets).

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Foto: AFP/ edición ChatGPT

“La visa americana no es un derecho”: Marco Rubio advierte por qué pueden quitártela

Vuelos baratos. iStock/HAKINMHAN

Este es el mejor día y mes para comprar vuelos baratos en México, según estudio

¿Cómo vincular mi celular con mi CURP Guía rápida y requisitos actualizados 2026. Foto: Especial

¿Cómo vincular mi celular con mi CURP? Guía rápida y requisitos actualizados 2026

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo cae el pago febrero 2026? Calendario por letra y apellido. Foto: iStock / Antonio_Diaz / Djavan Rodriguez

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo cae el pago febrero 2026? Calendario por letra y apellido

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Citas para visa americana en México: ¿Cuál es el tiempo de espera en la Embajada y sus Consulados en febrero de 2026?