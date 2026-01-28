Más Información

Tren Interoceánico: Anuncian esquema de atención permanente para víctimas y familiares; podrán aceptar salidas alternativas

Tren Interoceánico: Anuncian esquema de atención permanente para víctimas y familiares; podrán aceptar salidas alternativas

Tren Interoceánico: ¿quién es el maquinista detenido por el descarrilamiento?; tiene estudios de secundaria y cargo de garrotero de camino

Tren Interoceánico: ¿quién es el maquinista detenido por el descarrilamiento?; tiene estudios de secundaria y cargo de garrotero de camino

“Trabajamos el doble, con menos recursos”; entrevista con Lenia Batres

“Trabajamos el doble, con menos recursos”; entrevista con Lenia Batres

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”

Sheinbaum anuncia inauguración del Tren El Insurgente de Santa Fe a Observatorio; abre totalmente obra que inició con Peña Nieto

Sheinbaum anuncia inauguración del Tren El Insurgente de Santa Fe a Observatorio; abre totalmente obra que inició con Peña Nieto

Acusan de plagio a integrante del Sistema Nacional Anticorrupción; presidenta Vania Pérez pide investigación

Acusan de plagio a integrante del Sistema Nacional Anticorrupción; presidenta Vania Pérez pide investigación

Efectivos de la Fiscalía y de la policía de allanaron la sede de en Fráncfort y su oficina en Berlín, en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero, informaron las autoridades.

Según el diario Süddeutsche Zeitung, la investigación estaría relacionada con los negocios de ese banco con compañías vinculadas al empresario multimillonario ruso Roman Abramovich.

La Fiscalía de Fráncfort confirmó el allanamiento pero no precisó contra quién iba dirigido, al dar cuenta de una "investigación contra responsables y empleados desconocidos de Deutsche Bank por sospechas de (...) y otras acusaciones relacionadas bajo la ley antiblanqueo de capitales".

Lee también

"En el pasado, Deutsche Bank mantuvo relaciones de negocios con empresas extranjeras que, en el marco de otras investigaciones, son sospechosas de haber sido utilizadas con fines de blanqueo de dinero", agregó.

Según la fuente, las pesquisas corren a cargo de una unidad especializada en delitos económicos y de la policía federal.

Un portavoz de la entidad confirmó los allanamientos y el banco se limitó a precisar que está "cooperando plenamente con los fiscales".

Lee también

Abramovich fue sancionado por la Unión Europea a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

Según el Süddeutsche Zeitung, Deutsche Bank habría transmitido tardíamente a las autoridades una o varias declaraciones de sospecha de blanqueo de capitales contra empresas del oligarca.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]