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Moscú. El presidente ruso, Vladimir Putin, propuso el miércoles un alto el fuego en Ucrania para el 9 de mayo, día en que Rusia celebra la victoria soviética sobre la Alemania nazi en 1945, informó el Kremlin, según el cual Estados Unidos apoya la iniciativa.
Durante una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, Putin dijo que está dispuesto "a decretar un alto el fuego mientras duren las celebraciones del Día de la Victoria", declaró a periodistas su asesor diplomático, Yuri Ushakov.
Añadió que Trump ha "apoyado activamente esta iniciativa" para un día que "conmemora nuestra victoria común".
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En la Oficina Oval, durante una reunión con los astronautas del programa Artemis II, Trump dijo a reporteros que sostuvo una "excelente conversación" con Putin.
"Hablé sobre Ucrania y hablé un poco sobre Irán. Hablé de algunos temas diferentes, principalmente sobre Ucrania. Creo que vamos a encontrar una solución relativamente rápido", indicó Trump.
Según el estadounidense, Putin afirmó que le "gustaría involucrarse en el enriquecimiento, si es que puede ayudarnos a conseguirlo", en aparente referencia a limitar el programa nuclear de Irán, del que Rusia es aliado.
"Yo le respondí que preferiría mucho más que se involucrara en poner fin a la guerra en Ucrania, para mí, eso sería más importante. No vamos a permitir que Irán obtenga un arma nuclear", agregó el mandatario, que extendió el cese el fuego con el país persa de manera indefinida para dar margen a las negociaciones para poner fin a la guerra.
Putin "tampoco desea ver que ellos (Irán) posean un arma nuclear", afirmó Trump, que a pesar de la tregua, mantiene un bloqueo naval sobre las costas de la República Islámica, que a su vez ha interrumpido el tráfico por el estrecho de Ormuz, vía por donde pasaba el 20 % del crudo mundial.
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Sobre el conflicto en Ucrania, al que el republicano ha tratado de poner fin sin éxito, insistió en que en su "larga conversación" con el presidente ruso, sugirió "la posibilidad de un alto el fuego" con los ucranianos.
"Creo que (Putin) podría acceder a ello. Es posible que anuncie algo al respecto.
Según el mandatario estadounidense, las guerras en Irán y Ucrania podrían terminar "en un plazo similar".
“¿Cuál guerra terminaría primero? Quizá están en plazos similares", manifestó.
mcc
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