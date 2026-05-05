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Moscú.— El Ministerio de Defensa de Rusia declaró un alto el fuego unilateral en Ucrania para el viernes y el sábado, con motivo del 81 aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, pero amenazó con responder a Kiev si intenta interrumpir las festividades del Día de la Victoria.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky respondió declarando su propio alto el fuego a partir de la medianoche del miércoles, sin fijar una fecha de finalización.

Los anuncios del lunes se producen mientras Rusia se prepara para celebrar su festividad laica más importante con un desfile militar en la Plaza Roja reducido debido a preocupaciones por posibles ataques ucranianos. Ucrania ha lanzado ataques con drones en lo profundo de Rusia para contrarrestar la invasión, que ya supera los cuatro años.

También siguen un patrón ya conocido de intentos anteriores de asegurar altos el fuego —más recientemente en torno a la Pascua ortodoxa— que tuvieron poco o ningún impacto.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que si Ucrania intenta interrumpir las celebraciones del sábado, habrá “un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev”. Advirtió a la población civil allí y a los empleados de misiones diplomáticas extranjeras sobre “la necesidad de abandonar la ciudad con prontitud”.

Zelensky declaró por su parte que decretar un alto el fuego para que Moscú pueda celebrar la fecha no era “serio”, y que Rusia teme que los drones ucranianos “zumben sobre la Plaza Roja”.

Agregó que no había recibido ninguna solicitud “sobre la modalidad de un cese de hostilidades”.

Instó al Kremlin “a dar pasos reales para poner fin a su guerra, especialmente porque el Ministerio de Defensa de Rusia cree que no puede celebrar un desfile en Moscú sin la buena voluntad de Ucrania”.

Igual que el año pasado, operadores rusos de telefonía móvil han comenzado a advertir a sus clientes sobre restricciones al internet móvil en Moscú y San Petersburgo en los próximos días. AP y AFP

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