La carrera al Oscar 2026 puso un nuevo nombre en la conversación: el Wagner Moura. Aunque nunca ha sido del todo desconocido, su nominación en la categoría de Mejor Actor lo ha hecho destacar.

El actor brasileño protagoniza la cinta “El agente secreto”, película que hoy figura en cuatro de las categorías principales de los Premios de La Academia, incluyendo Mejor Película.

La cinta está ambientada en el Brasil de 1977, en plena dictadura militar, y sigue a Marcelo, un experto en tecnología que viaja a la ciudad para huir de quienes lo persiguen. Sin embargo, y mientras busca respuestas de su pasado, se da cuenta que no está tan seguro como pensaba, desatando una trama de persecuciones, secretos familiares y espionaje.

Lee también Premios Oscar 2026: De qué tratan y dónde ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

¿Quién es Wagner Moura?

Originario de Salvador de Bahía, antes de brillar en la pantalla grande, Moura estudió Periodismo y trabajó como reportero de televisión en su natal Brasil. Posteriormente ingresó a la Escuela de Arte Dramático de São Paulo.

Su primer trabajo como actor fue en el cortometraje "Pop Killer", en 1998 y en para el 2000 ya trabajaba al lado de grandes estrellas como Penélope Cruz, con quien compartió créditos en la cinta "Woman on top".

Su reconocimiento en Brasil llegó con películas como "Carandiru" y "Trops de Elite", que definieron una etapa del cine nacional. Más adelante amplió su trabajo como director y productor con “Marighella”, centrada en la resistencia durante la dictadura militar.

Pero la fama internacional la conoció en la serie de Netflix, "Narcos", donde dio vida a Pablo Escobar. A partir de ese punto participó en producciones internacionales como “Elysium”, “The Last Days in the Desert” y “Civil War”, sin dejar de alternar con proyectos brasileños.

A lo largo de su carrera ha obtenido reconocimientos como el Oso de Oro en Berlín y, más recientemente, el Globo de Oro, donde hizo historia al convertirse en el primer actor brasileño en ganar en la categoría de Mejor actor.

Ahora, se ha convertido en uno de los favoritos para llevarse el Oscar, por encima, incluso, de figuras como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke y Michel B. Jordan.

Lee también "Es bastante alimentador al ego", dice José Antonio García, el sonidista mexicano nominado al Oscar 2026