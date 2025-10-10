MORELIA.- Mientras algunos pueden no ver cine mexicano porque no les gusta o llama la atención, una de las cintas ganadoras en el pasado Festival Internacional de Cine de Cannes y que inauguró esta noche el certamen de Morelia, tiene guiños a la cinematografía nacional.

"El agente secreto", dirigida por el brasileño Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura ("Narcos"), incorporó música de filmes como "El espejo de la bruja" (1962), protagonizada por Rosita Arenas.

La película, que llegará comercialmente a México en fecha por definir, se ubica en 1977, siguiendo a un hombre que regresa a Recife tras años de exilio con la esperanza de reconstruir su vida y reencontrarse con su hijo, pero descubre una ciudad dominada por los efectos de la dictadura militar brasileña.

"El año pasado le mandé a Daniela (Michel, directora del festival) un correo donde la preguntaba quién tenía los derechos de La Llorona y otras películas que salieron en DVD. Estaba yo en el montaje de la película y de ahí tomé fragmentos musicales, como de El espejo de la bruja, y sale muy bien en una escena que incluye a una pierna", reveló Kleber.

El cineasta ofreció esta tarde una conferencia de prensa para hablar del filme, que obtuvo los premios a Dirección y Actor en Cannes, además del FIPRESCI, otorgado por la prensa extranjera acreditada.

Durante la charla, el sudamericano aseguró que su idea no era analizar la dictadura carioca en sí, sino reconstruir una atmósfera y época.

"En 1977 yo tenía nueve años y luego mi madre era historiadora. La dictadura fue más bien un trasfondo, pero me da mucho gusto cómo esto tiene presencia orgánica un punto social y dramático", expresó.

El también director de Aquarius recibió la Medalla de la Filmoteca de la UNAM, hecha con la plata extraída durante el proceso de revelado desarrollado dentro de los laboratorios de la propia Filmoteca.

"No estaba preparado para entender el significado de esta medalla, estoy fuera de mi casa ya desde hace tres semanas, estamos lejos de dos chicos de 11 años, el viaje comenzó en San Sebastián. Esta es también una película acerca de la universidad pública que siempre debe ser protegida", apuntó.