László Krasznahorkai, el Nobel  húngaro de historias apocalípticas

Lázaro Azar, crítico musical y pianista, recibirá el Premio San Francisco de Campeche 2025

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

László Krasznahorkai, el escritor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

"Krasznahorkai: uno de los narradores más originales de la literatura europea", Acantilado

Jajack Movement presentará obra multidisciplinaria como parte del Circuito Cervantino

El cineasta mexicano anunció el viernes que se asociará con una escuela de cine de París y Netflix para crear un centro de formación que ayude a preservar la técnica histórica de animación "stop motion".

El "stop motion" es el proceso más antiguo de animación, que consiste en simular el movimiento a partir de fotogramas sucesivos de objetos estáticos.

El proceso se remonta a finales del siglo XIX y actualmente el estudio británico Aardman, y sus películas "Wallace y Gromit" o "Chicken Run", son los ejemplos más conocidos.

"Los nombres importantes del 'stop motion' tienen todos más de 50 años", declaró Del Toro a la prensa en París, en la prestigiosa escuela de artes visuales de Gobelins.

"El 'stop motion' está perpetuamente al borde de la extinción. Y lo preservan perpetuamente personas un poco locas. Es un pequeño culto con gente muy devota", bromeó el cineasta, que dirigió la película animada "Pinocho" de 2022 utilizando esta técnica.

Del Toro, cuya último largometraje, "Frankenstein", protagonizado por Oscar Isaac, se estrenará en Netflix el próximo mes, afirmó que valora el "stop motion" como un arte que está fuera del alcance de la inteligencia artificial.

"En una época en la que la IA puede infiltrarse en cualquier otra forma de animación, [este arte] está protegido. Eso es realmente bueno", dijo, en presencia del codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos.

Los detalles del proyecto, como la inversión y el equipamiento, se finalizarán en los próximos meses.

La fecha de inauguración del estudio se anunciará más adelante, informó la directora del centro, Valerie Moatti.

