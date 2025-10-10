Más Información

son una misma, ambas encarnaron a "La Chilindrina" y ahora protagonizan el promocional de la película "La Sustancia" que llega a la plataforma de streaming HBO.

La película está dirigida por Coralie Fargeat y protagonizada por Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid.

La trama sigue a Elisabeth Sparkle, una estrella de cine caida en desgracia que usa un suero experimental llamado "La Sustancia" que le permite tener una versión más joven de sí misma, pero con consecuencias aterradoras para su identidad y cuerpo.

María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca no sólo interpretaron a "La Chilindrina", sno que físicamente son muy parecidas, y en el promocional de la serie protagonizan un crossover muy divertido.

"Ahora todo tiene sentido ¡María Antonieta y Paola son una misma! Pero cuidado con el balance, fíjate, fíjate, fíjate... La sustancia, ya disponible en HBO Max", se lee en el mensaje de la plataforma que acompaña el video.

La Sustancia crea una relación simbiótica donde Elisabeth debe alternar su conciencia entre dos cuerpos, enfrentándose a problemas físicos y psicológicos graves mientras pierde control sobre sus dos versiones.

La serie "Chespirito: Sin querer queriendo", en la que Paola Montes de Oca le da vida a María Antonieta de las Nieves, también se puede ver en HBO.

