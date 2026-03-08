A lo largo de casi un siglo, el Oscar premia tanto a intérpretes que apenas comenzaban su carrera como a figuras con décadas de trayectoria.

La historia de La Academia demuestra que no hay una edad fija para alcanzar el reconocimiento. Tatum O’Neal y Marlee Matlin lo lograron cuando apenas iniciaban su vida adulta. Anthony Hopkins y Jessica Tandy lo hicieron después de décadas frente a las cámaras y los escenarios.

Estos son los actores más jóvenes y los más longevos en haber ganado una estatuilla competitiva.

Los ganadores más jóvenes del Oscar

Tatum O'Neal. En 1974, con apenas 10 años, la actriz se convirtió en la persona más joven en ganar un Oscar, gracias a su participación en la cinta "Paper Moon" (conocida en español como Luna de papel).

Dirigida por Peter Bogdanovich y ambientada en la Gran Depresión, la película la reunió en pantalla con su padre, Ryan O'Neal. Su interpretación de Addie, una niña astuta que acompaña a un estafador por Kansas, fue celebrada por la crítica y le valió su nominación en la categoría de Actriz de reparto.

El récord de Tatum permanece vigente más de cinco décadas después.

Timothy Hutton. Con 20 años, Hutton ganó el Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su trabajo en "Ordinary People" en 1980, convirtiéndose en el actor más joven en ganar en esa categoría masculina.

Su interpretación de un adolescente marcado por la tragedia familiar lo colocó como una de las grandes promesas de su generación. A lo largo de los años consolidó una carrera que alternó cine y televisión, incluida la serie Leverage.

Marlee Matlin. En 1987 ganó el Oscar a Mejor Actriz por "Children of a Lesser God" (Hijos de un dios menor), cuando tenía 21 años. Hasta hoy es la actriz más joven en obtener el premio en la categoría principal.

Su triunfo también marcó un precedente: fue la primera persona sorda en ganar un Premio de la Academia. Décadas después, compartiría pantalla en CODA con Troy Kotsur, quien también haría historia al ganar como Mejor Actor de Reparto.

Adrien Brody. En 2003, Adrien Brody se convirtió en el Mejor Actor por "The Pianist" (El pianista), dirigida por Roman Polanski. Tenía 29 años.

Su interpretación del músico polaco Władysław Szpilman, sobreviviente del Holocausto, le valió reconocimiento internacional. Con ello se convirtió en el actor más joven en ganar como protagonista en la categoría masculina.

Los ganadores más longevos del Oscar

Anthony Hopkins. En 2021, el veterano ganó el Oscar como Mejor Actor por "The Father" (El padre). Tenía 83 años, lo que lo convirtió en el actor más longevo en ganar en una categoría principal.

Con una carrera que supera el medio siglo, Hopkins sumó así su segunda estatuilla, reafirmando una trayectoria que incluye clásicos como "The Silence of the Lambs".

Jessica Tandy. En 1990 obtuvo el Oscar a Mejor Actriz por "Driving Miss Daisy". Tenía 80 años cuando subió al escenario.

Su interpretación de Daisy Werthan, una mujer judía del sur de Estados Unidos, marcó un precedente, durante años fue la persona de mayor edad en ganar en una categoría principal.

Christopher Plummer. En 2012, Plummer se llevó la estatuilla en la categoría Mejor Actor de Reparto por "Beginners", a los 82 años. En su discurso agradeció con humor haber esperado tanto tiempo por la estatuilla.

Su récord como el ganador más longevo en categoría masculina de reparto fue superado posteriormente por Anthony Hopkins en la categoría principal.

Peggy Ashcroft. La actriz obtuvo el Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en 1985 por "A Passage to India" (Pasaje a la India), dirigida por David Lean. Tenía 77 años.

Reconocida como una de las grandes figuras del teatro británico, su premio fue el punto culminante de una carrera que comenzó en la década de 1920.

