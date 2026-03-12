José Antonio García se le conoce en el medio cinematográfico como “El Tiburón” gracias a su segundo apellido, Tiburcio, y porque, dice, de joven era “un cabrón”. Así que este domingo, en la ceremonia del Oscar, intentará dar la tarascada final para llevarse la codiciada estatuilla en la categoría de sonido.

Como buen escualo, su instinto lo guía. Sabe que la presa está ahí, pero por muy buen trabajo que haya hecho en Una batalla tras otra, tiene el antecedente de que las otras, con el nombre de BAFTA y Critics Choice, han caído en las fauces de F1, la película.

“Lo que pase ya no está en mí, el logro fue haber contribuido en una película que, digamos, en 20 años la gente la va a poder verla y disfrutarla”, dice a EL UNIVERSAL.

García, con más de tres décadas viviendo en EU trabajando en cintas como Thor, El super agente 86 y Argo (su primera nominación al Oscar en 2013), es el responsable de que los diálogos de los actores salgan lo más limpios posibles y no haya necesidad de hacer doblaje.

Y en Una batalla tras otra tuvo que hacer uso de su habilidad para que los del elenco, encabezado por Leonardo DiCaprio, se oyeran, pues el director Paul Thomas Anderson usó una cámara ruidosa.

“Entre más puerco el sonido, mejor, porque todo lo que pudiera tapar el sonido de la cámara funcionaba”, asegura.

¿Qué película recuerdas complicada de hacer sonido?

Godzilla (1998) fue una friega, porque no paró de llover en toda la película; hasta el último tiro fue cuando salió el sol. Fue un problema porque en esa época no había la tecnología que soportara el agua, y sobrevivir al diluvio.

También Sully, hazaña en el Hudson (con Tom Hanks) fue problemática...

En esa usamos inalámbrico y ahí perdí tres transmisores en un solo día, porque el agua salada es tremenda con la electrónica. Pero aun así le sacamos muchas opciones para la edición.

¿Y qué tal Los Vengadores (2012)? Los trajes no son nada silenciosos.

La primera estuvo ruda porque todo mundo estaba nervioso, no se sabía qué iba a pasar y sudé tremendo justo por eso (risas). En esa no querían que se viera el micrófono y entonces lo poníamos atrás del escudo de los trajes (representativo de cada personaje), pero el sonido es aire y entonces no se oía muy bien lo que decían.

¿Y cómo fue trabajar con Clint Eastwood?

Delicioso. Generalmente en los rodajes todos andan acelerados. Pero en las de Clint no se oye nada: no hay un grito de acción o de corte. Solo se pone la cámara, llega el actor, el microfonista y todos hacen lo que deben hacer. Al final dice, “adelante, ok”. Y ya.

El de sonido siempre está aislado en los sets...

Aquí en EU está el dicho de que un buen sonidista nunca es visto. Y tienen razón: cuando te apareces para pedir algo es porque saben que no es que estés tratando de hacerte notar, sino porque realmente algo se necesita.

ROMA te devolvió a México, pero ¿hay invitaciones o la gente cree que sales caro?

ROMA la hice por la amistad con Cuarón (Alfonso, con quien trabajó en Y tu mamá también y La princesita) y estuvo chingón. Pero creo que hay muy buenos sonidistas en México, la verdad, hay muy buena generación. Y a mí me tendrían que pagar transporte, hotel, muchas cosas, porque no vivo allá.

¿Hay próxima película o serie en puerta?

Este año se estrena la nueva de Los juegos del hambre, que es precuela, y pues el sonido fue más natural; y Animals, de Ben Affleck, con Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez, que son unos chingones. Y ya inició la nueva temporada de Mr & Mrs Smith.

Y hay que seguir en esto. No creo que la Inteligencia Artificial a nosotros nos afecte como a otros trabajos; al final sí se pueden hacer doblajes, pero no veo a una máquina que ponga micrófonos para que salga todo claro.