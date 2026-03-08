Finalmente, si las tendencias no fallan, el largometraje “F-1: la película” se alzará con el Oscar a Mejor Sonido, superando a “Una batalla tras otra” donde se encuentra el mexicano José Antonio García.

Ayer la Cinema Audio Society de EU otorgó sus premios anuales y concedió el de Película de Acción Viva a la cinta protagonizada por Brad Pitt, sumándose así al BAFTA y el Critic Choice conseguidos en semanas pasadas.

En la categoría se encontraban “Una batalla tras otra”, “Pecadores” y “Frankenstein”, mismas con las que se medirá el próximo día 15 por la estatuilla de la Academia.

García el mexicano dijo en la semana a EL UNIVERSAL que su idea era pasarla bien y convivir con amigos, pues el premio ya no quedaba en decisión de él.

Por el contrario, un connacional que si salió de la ceremonia con reconocimiento fue el tapatío Guillermo del Toro que recibió el simbólico Cinema Audio Society Filmmaker por su labor en el cine.

La CAS (por sus siglas) reúne a todos los técnicos del sonido que trabajan en una cinta en EU, siendo no sólo locales sino procedentes de varios países.

En esta ocasión el resto de estatuillas fueron para “Becoming Led Zeppelin” en la categoría de sonido en Documental y “Adolescencia” en la de Películas no de cine o Series limitadas.

En tanto como sonido de Televisión no Ficción, Variedad o Música/ Series o Especiales, el galardón fue para “Billy Joel”, en tanto que en Película de Animación el filme “Guerreras del K-Pop” siguió coleccionando reconocimientos.

Y en Serie de Tv de Media Hora el premio se fue a las vitrinas de “El estudio”, al tiempo que en Serie TV de Una Hora el laurel fue para “The Pitt”.

