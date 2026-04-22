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Guadalajara.- Para Rosana, la cantante española de “Si tu no estás” y “El talismán”, aún sigue siendo un misterio cómo está en la música, si tiene problemas de audición: un 80% en un oído y un 20% en el otro.

“A pesar de las carencias lo soy, es una pasada, y son cosas que valen la pena exponer porque es una forma de hacer entender a los niños que no hay imposibles si uno ama lo que hace”, dice.

Su comentario no es gratuito, porque lo dice en el marco de la conferencia de prensa para presentar su serie “Mejor vivir sin miedo” que esta noche se presenta en el Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad y que llegará a Prime Video en junio próximo.

Se trata de tres episodios de más de 40 minutos de duración cada uno, en los que Rosana habla abiertamente de sus sueños, problemas, limitaciones, fracasos y éxitos en toda su vida, no solamente en lo profesional.

“A pesar de lo duro que cuento, merece la pena, es una valentía inconsciente. En el fracaso siempre hay esperanza, el éxito es una costumbre y no es sano, no hay que acostumbrarse a ella”, apunta.

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“Está hecho para un reconocimiento a ese público que ha estado siempre, quería que hablara más de un filosofía de vida, que de mi carrera”, agrega.

“Mejor vivir sin miedo” serán tres episodios dirigidos por ella misma y Javier Palomo.

El estreno de la producción coincidirá con el 30 aniversario de lanzamiento de “Lunas rotas”, que al momento contabiliza más de un billón de descargas y 15 millones de discos vendidos.

“No es que haya sufrido (al hacer la serie), lo que cuesta fue entender que haya habido momentos de mi vida así, fueron dos años de mi vida profesional que se fueron a negros, me olvidé de lo que hice en esos años. Durante la serie no me rompí, me rompí hace mucho”, expresa.

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