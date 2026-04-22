Guadalajara.- Darren Aronofsky, realizador de "El cisne negro" Y "Réquiem por un sueño", lamentó que ya no puedan hacerse películas como antes, porque entre otras cosas la gente recibe en pequeños videos como TikTok, estímulos adormecedores.

Esta noche el cineasta ofreció una charla magistral en el marco del Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad, en el que consideró que se ha dejado de lado el arte de contar historias, cuando es algo que se hace desde el inicios de los tiempos.

"Contar historias están bajo ataque, ya no hay películas que hubo un tiempo y que apuntaban a la imaginación, es difícil y la gente pone su atención en cosas no emocionales. Estamos atrapados, estamos en un lugar terrible, yo creo haber tenido los mejores recuerdos de mi vida a las 3 de la mañana con mi familia haciendo que algo suceda",explicó.

"Con estos videítos de segundos la gente recibe estas inyecciones de dopamina que adormecen nuestros cerebros; estoy seguro que todos recuerdan qué hacían y con quién estaban el día que vieron una película que les encantó, pero nadie se acuerda de lo que vio después de dos horas pegados al teléfono", subrayó el creativo.

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Durante la plática agradeció al público que "La ballena", su más reciente filme, haya generado más dinero en México que en su corrida en EU y recordó que las limitaciones siempre estado en su carrera.

"Se necesita pasión para superar todo eso, va a haber muchos siempre. Nunca me interesaron las historias tradicionales de Hollywood, donde se trata de ser ricos y conseguir a la chica. Creo que cuando comenzamos a ver el camino del héroe de otra manera, es cuando salen cosas interesantes”, consideró.

Sobre la IA su postura no es radical: sabe que es algo que llegó para quedarse y está consciente de que se perderán empleos, pero la pregunta que todos deben hacerse es qué hacer con ella.

“Contar historias humanas esa es la base y una vez que superas eso, logras lo que quieras, narrar cosas de personas a las que atraviesan cosas”,indicó.

Previo a su charla, Darren inauguró la exposición Human Nature que por medio de piezas explora la condición humana por medio de la ciencia ficción y la manera en que es condicionada por la tecnología.

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El proyecto que pretende convertirlo en largometraje es algo que ha rondado en su cabeza desde hace 30 años.

“Son estas historias que sabes que tienes que contar, que algo tienen y ahí están, eso es lo que se tiene que hacer”, destaca.

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