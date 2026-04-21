Guadalajara.- Sebastián Zurita casi no puede hablar de “Carlota”, la serie de carácter histórico que está haciendo ahora al lado de Belinda, pero está seguro que la gente va a descubrir cosas que no sabe acerca del personaje que a mediados del siglo XIX, llegó acompañando al emperador Maximiliano.

En la producción el actor da vida a Leonardo Márquez, un ex militar que apoyó a ambos personajes enviados por el gobierno francés, a fin de asentarse en el poder de México.

“Me he podido empapar en todo lo que he podido y siempre hay dos versiones de todos, la de los que ganaron y los que perdieron. Maximiliano y Carlota querían hacer muchas cosas para bien y no empataron (con el bando contrario), entonces estaban de alguna manera cavando su propia tumba”, considera Zurita..

“México venía recién independizado, con muchos problemas económicos y, en se sentido, creo la gente va a ver mucho, es una serie que se va a ver modernizada aunque es de época”, apunta.

“Carlota” es una producción de Sony Pictures Television Latin America y que estará disponible en HBO Max. Su rodaje ha tomado cuatro meses en Madrid, dirigiéndose ahora a Colombia donde estará otro par de ellos.

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“Por eso ahora traigo cierta corte de barba (risas). Ha sido un proyecto excepcional, espectacular, ya he visto cosas y creo que se va a sentir muy grande”, indica Zurita.

Mientras Belinda (“Mentiras”) dará vida a la emperatriz, la también mexicana Mabel Cadena (“Black Panther: Wakanda por siempre”) será Josefa, la descendiente de Nezahualcóyotl que fue asesora de la corte.

Apoyando valores

Zurita realizará este año la tercera edición de “By invitation only”, una iniciativa que busca acercar a cualquier persona con figuras clave de la industria, tanto internacionales como nacionales, a través de encuentros, master class y conversaciones.

La edición 2026 se realizará en la Ciudad de México del 15 al 17 de mayo, ya con los registros abiertos y abierto a todo interesado, junto a integrantes de la industria.

“Viene de la inquietud de generar un poco más de industria de comunidad, de poder realmente apoyar al talento local, darle herramientas y crecerlo y que sea un proyecto que entren no solo ellos, sino cualquier persona y que sea un desarrollo a nivel global”, comenta Zurita.

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“Creo que tenemos fuga de talento, siento que tenemos mucha competencia porque hay pocos proyectos y siempre se los pelean los mismos, así que la idea es cómo rescatamos nuevos talentos y que, quienes ya están, se sigan nutriendo", agrega.

El concepto inició con 16 “estudiantes” y ahora ya se cuenta con capacidad para atender a 300 personas.

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