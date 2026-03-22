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La última vez que pisó un foro de grabación fue en 2023, cuando estrenó la segunda temporada de “Bienvenidos a Edén”; sin embargo, ahora regresa para dar vida a la última emperatriz de México: Carlota de Habsburgo.

Fue hace meses cuando se anunció que la intérprete de "Heterocromia" dejaría México para trasladarse a España, su tierra natal, y donde actualmente se filma la serie.

Aunque el proyecto se ha mantenido con bajo perfil, y son muy pocos los detalles que se han evelado al respecto, unas imágenes que han comenzado a circular en redes sociales las que revelaron cómo es que luce la joven en su nuevo papel.

Así luce Belinda y Miguel Ángel Silvestre en la serie "Carlota". Foto: Redes sociales.
Así luce Belinda y Miguel Ángel Silvestre en la serie "Carlota". Foto: Redes sociales.

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En las fotografías se puede ver a "Beli" en pleno rodaje, y caracterizada como la princesa europea: con un vestido amplio, peinados elaborados y accesorios propios del siglo XIX. También aparece Miguel Ángel Silvestre, actor español y quien da vida a Alfred Vandersman, un militar belga, y el interés amoroso de Carlota.

La escena, aunque breve, fue suficiente para desatar la conversación entre los usuarios y es que revela grandes locaciones y los detalles de la producción.

La serie, llamada “Carlota” y en 10 episodios narrará la historia de la emperatriz y su relación con Maximiliano de Habsburgo, combinando el contexto político con el lado personal del personaje.

Además de Belinda y Silvestre, el elenco está conformado por Jaime Lorente, Bárbara de Regil, Mabel Cadena, álvarao Rico, Sebastián Zurita y Clara Alvarado entre otros.

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