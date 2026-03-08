Más Información

Libro muestra el acervo cultural de la Universidad Panamericana

Libro muestra el acervo cultural de la Universidad Panamericana

MUAC se disculpa por altercado ocurrido en sus oficinas durante protesta; acusan presunto acoso laboral, discriminación y pagos atrasados

MUAC se disculpa por altercado ocurrido en sus oficinas durante protesta; acusan presunto acoso laboral, discriminación y pagos atrasados

Las derrotas de Pumas y América en los memes de la semana

Las derrotas de Pumas y América en los memes de la semana

"El Estado socialista cubano ha determinado cómo tienes que vivir”: entrevista a Leonardo Padura

"El Estado socialista cubano ha determinado cómo tienes que vivir”: entrevista a Leonardo Padura

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

La fiesta de Mafer, una joven tabasqueña se convirtió en tendencia nacional luego de que varios usuarios la compararan con un concierto o, incluso, una entrega de premios.

Y es que, no se trató de una celebración de XV años cualquiera; en videos que circulan en redes sociales, se reveló que el evento contó con alfombra roja, invitados de lujo y hasta la presentación en vivo de grandes figuras de la música en español.

fue la encargada de conducir la alfombra roja y presentar a los invitados; mientras que Belinda apareció para cantarle las mañanitas a la festejada. Lo que más sorprendió a los usuarios fue que, en lugar de la tradicional banda, fueron Xavi, y el grupo Matute los que amenizaron la fiesta.

Lee también

Fuentes extraoficiales aseguran que en total la fiesta habría costado alrededor de 45 millones de pesos, lo que ha dejado la pregunta entre los usuarios ¿cuánto cuesta llevar a estos artistas a un evento privado?

¿Cuánto cobran J Balvin y Xavi por un evento privado?

El precio exacto por una fiesta privada suele variar dependiendo de múltiples factores: disponibilidad, fecha, lugar del evento, logística, equipo técnico, transporte y gastos de producción.

Sin embargo, de acuerdo con la plataforma Celebrity Talent International (CTI), el cantante colombiano tiene una tarifa base estimada que oscila entre 500 mil y 749 mil dólares (8.99 millones a 13.47 millones de pesos mexicanos).

En el caso de Xavi, uno de los nombres que han ganado popularidad dentro del regional mexicano, la misma agencia lo ubica en un rango de 150 mil a 299 mil dólares por presentación (2.7 y 5.4 millones de pesos mexicanos).

Este cálculo no incluye otros elementos del evento, como: renta del recinto, producción técnica, iluminación y escenario, transporte de artistas y staff, hospedaje, impuestos, etc.

Respecto a Belinda, se ha manejado que puede llegar a cobrar hasta 500 mil dólares (más de 8 millones de pesos) por un concierto privado, aunque no hay ninguna fuente que lo confirme.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Indirecta a Nodal Reviven video de Bad Bunny en el que exige ‘pagar la pensión’ y ‘cuidar a sus hijos’. Foto: Tomada de @danielagonzalez7124 / EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

“Paga la pensión y cuida a tus hijos”: resurge video de Bad Bunny y en redes lo vinculan con Nodal

Fátima Bosch vive incómodo momento en conferencia en Harvard piden que renuncie a su corona y ella se niega. Foto: Tomada de TikTok @hugodrcomerce

Exigen a Fátima Bosch renunciar a su corona en plena conferencia en Harvard y su respuesta desata polémica

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”. Tomada de TikTok @angelaaguilar_ / Instagram @yoamandamiguel

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan las críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?". Foto: Captura de pantalla TikTok Ferg Cortez / Rafarecoditos

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?"

Sofía Vergara. Foto: EFE

Sofía Vergara arrasa y ‘roba miradas’ con corset de cuero de impacto en París

[Publicidad]