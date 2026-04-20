Guadalajara. Esta película surgió porque la directora Issa García Ascot fue “obligada” por un amigo a hacerla y en tan sólo unos días.

“Lo que nos van dejando”, protagonizada por Natalia Solián y que hoy entra a la competencia oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, se hizo porque un conocido de la realizadora la metió a un concurso de guiones y ella no tenía nada escrito.

“Yo ya no quería hacer cine, ya me había retirado según yo y cuando me metió, entonces tuve que sentarme y empezar a escribir”, recuerda.

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Y como marcan los cánones, hay que escribir de lo que se sabe. En unos días terminó la historia de una mujer que debe dejar la ciudad para ir a la selva, encontrando en el proceso con pasajes de su vida que tenía olvidados.

“Es una película que habla de un proceso personal de transformación y obviamente tiene su parte dolorosa, pero por más que lo es, vale la pena para el personaje”, comenta García Ascot.

“Yo venía de una la muerte de un amigo al que quería mucho y en un grupo de mujeres escuché historias similares, las piezas fueron cayendo y de pronto el guion ya estaba, casi ni lo pensé”, detalla.

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Solian ("Las locuras") fue con el equipo de producción a la región de los Tuxtlás a filmar la película. Varios de los habitantes son los que aperecen en la pelicula, destacando Daniela Seba Sánchez, una actriz natural que aparece en gran parte del largometraje, como un interés amoroso del central.

"Lo que nos van dejando", película de Issa García Ascot. Foto: FICC

“Lo que nos van dejando” opta por los premios Mezcal, a lo mejor del cine mexicano y el Maguey, historias con temática LGBTQ+. A lo largo del filme aparece drama, pero también fantasmas, violencia psicológica y amor.

“Tiene terror, fantasía, LGBT, es versátil, me decían que podía estar en festivales de género y Guadalajara es donde se estrena, ya luego vamos a ver qué sigue”, comenta la realzadora.

“Los peores miedos que he tenido han sido al confrontar cosas mías y el personaje mucho de lo que está sientiendo, son cosas de ella, propia

Gerardo Trejoluna (“Sierra Madre”), Andrés Almeida (“Los Héroes del Norte”), Fernando Cattori (“Contigo en el futuro”) y Saura Zubiate completan el elenco.

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