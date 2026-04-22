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recuerda que, la primera vez que iba a trabajar con , decidió no cerrar el trato por las exigencias de ella pero, con el tiempo, la cantante conoció su trabajo y, ahora, que son socios y amigos recuerdan sólo como una anécdota la vez que él que estaba ofreciéndole.

El productor musical mostró su hogar para el podcast de Marco Antonio Silva y, mientras recorrían cada espacio de su casa, Hugo rememoró cómo se hizo del patrimonio del que ahora disfruta.

Antes de producir shows, como confió, se dedicaba a la venta de aspiradoras de alta calidad, fue en ese entonces, y desde los 15 años, que conoció a muchas famosas, que contaban con el poder adquisitivo para adquirir un tipo de doméstico tan costoso.

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"Ahí conocí a muchísima gente del medio artístico, a Ana Bárbara, a Jaqueline Bracamontes, a Maxine (Woodside), a Regina Orozco, me compraron las Pandoras, conocí mucha gente, Dorlé, la esposa de Raúl Velasco, Vanessa Guzmán también, Victoria Ruffo, Ninel Conde, la tipa más linda, más sencilla y me compró la aspiradora; Dulce me dejó plantado" contó.

Del dinero que hizo con las ventas, promovió su primer show con Edith Márquez y, con el tiempo, comenzó a crear conceptos en donde reunir a varias cantantes para que se presentasen en concierto.

Uno de ellos fue "Juntas y revueltas", en donde tuvo la inteción de contratar a Susana Zabaleta, pero al ver que la cantante se portó inaccesible, prefirió recular y buscar a Eugenia León; el concepto se convirtió en un éxito.

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"La primera vez me dijo ´a mí no me vas a drigir´ y rompí el contrato, en su cara, no se cerró, le dije ´gracias, no me interesa, yo dirijo mis shows, sea un tonto o un listo, es mi show, mi marca, yo te estoy contratando´, se hizo con Eugenia León, superexitoso el evento".

Pero, con el tiempo, Zabaleta reconoció que Mejuto era un hombre con visión, por lo que le dio la oportunidad de conocer su trabajo y, ahora, son amigos y socios.

"Después, me conoce más y comenzamos una amistad y una relación de negocios bastante buena, creo que es un caparazón de Susana de protegerse", consideró.

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