Susana Zabaleta y su hija Elisabetha jamás habían trabajado juntas, pero cuando el destino así lo quiso, lo hicieron por partida doble, siendo uno de los proyectos "Mujeres valientes", ahora en posproducción.

Se trata de un concepto liderado por la empresa tapatía Prismáticoos Films, en la que se contarán historia de mujeres en pueblos mágicos de Jalisco.

“A nosotras nos tocó (el poblado de) Ajijic y habla un poco de la gentrificación”, indica Elisabetha.

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“De cosas que nos pasan y no nos damos cuenta de cómo se aprovechan de las mujeres en uno u otro caso”, abunda su madre Susana.

Su participación en "Mujeres valientes" fue a invitación directa de la producción, pues la historia colocaba a las entrevistadas en el papel de mamá e hija, como en la vida real.

Con ello, la actriz de "Sexo, pudor y lágrimas" y la joven actriz de "Los Fridos" compartieron set por vez primera. No fue complicado, pero sí algo raro, de acuerdo con Elisabetha.

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“La cercanía ya estaba ahí para los personajes, pero a veces sentía que mi mamá ponía más filtros. Bueno, era por trabajo. Pero dar ese paso sí me daba miedo”, reconoce.

Susana es alguien que acepta ser exigente con sus hijos y esta vez no fue la excepción, pero eso no le quitó el orgullo que sintió al trabajar con su hija mayor.

“Actuar va más allá y es difícil, porque son personajes. Para mí resulta gratificante que un hijo quiera hacer lo mismo que uno hace (actuar)”, considera.

La también cantante señala que grabar en Ajijic fue encontrarse con una realidad que muchas veces se desconoce o se toma como normal.

“Lo más triste es que la gente que vendía antes (en lugares cerrados), las han quitado y quienes están ahí ahora venden ‘Made in China’. La gente que sí hace las cosas ahora venden en las calles”, apunta.

Eli es hija del cineasta Daniel Gruener, así como hermana de Matías, quien debuta como cantante.

Prismaticoos Films, empresa detrás de "Mujeres valientes", es una compañía reconocida en Jalisco que paulatinamente ha ido incursionando en el audiovisual mexicano. Entre sus producciones se encuentra la serie "La inquebrantable", así como "Hablando con extraños", cinta que se estrenará en el próximo Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

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