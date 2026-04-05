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Meryl Streep elogia a México por tener a una mujer en la presidencia

visitó México para promover y aprovechó para felicitar a México por tener a mujer en la presidencia. La actriz nunca mencionó por su nombre a , pero consideró que con ello ha dejado atrás a EU, además de que es un gran hecho para las niñas pequeñas, pues verán que cualquiera puede ser líder. “(Ahora es) interpretar su rol con honor y buen sentido, que es lo que queremos de nuestros líderes”, apuntó Streep.

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Meryl Streep y Anne Hathaway conquistan México

Meryl llegó acompañada de Anne Hathaway, con quien estuvo en la. Ahí fans ya las esperaban y ellas agradecieron el gesto, mostrándose amables con ellos. Ambas firmaron fotografías que sus seguidores llevaban e incluso los saludaron agitando las manos. Ese mismo día, durante un encuentro con la prensa, Meryl tuvo un gesto que llamó la atención: dio un beso simbólico a la persona que sostenía una sombrilla para cubrirla del sol.

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Alejandra Guzmán y un momento inesperado

Hay días en los que uno desearía no haberse levantado de la cama y seguramente eso pasó por la cabeza de durante la develación de la placa por el primer aniversario del musical “Malinche”. La roquera fue invitada por Nacho Cano como madrina de la ceremonia, pero al retirar la tela que cubría la placa, esta se desprendió y cayó al suelo. La cantante reaccionó con humor, bromeando sobre si había causado algún daño, mientras Cano aludía a su espontaneidad.

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Camila Fernández sufre caída en “Juego de voces”

Alguien que sí cayó al suelo fue , hija de “El Potrillo”, durante el programa “Juego de voces”. La cantante saludaba al público cuando perdió el equilibrio y se desplomó, sin poder levantarse, por lo que fue llevada a la enfermería. Todo quedó en un susto y un raspón. Más tarde explicó que, debido a su visión, no notó que su pie quedó atrapado en un hoyo, lo que provocó la caída.

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Shakira destaca rumbo al Salón de la Fama

quedó en cuarto lugar en la votación de fans para ingresar al Rock & Roll Hall of Fame 2026, superando a grupos como INXS, Iron Maiden y Oasis, así como a artistas como Billy Idol y Mariah Carey. La colombiana obtuvo 738 mil votos, solo por detrás de New Edition, Phil Collins y Pink. Estos resultados se sumarán a la votación de especialistas, que definirá a los inducidos de 2026.

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