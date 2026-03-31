En medio de su visita a la Ciudad de México, Meryl Streep no solo habló de su regreso a la pantalla con la secuela de “El diablo viste a la moda”, también hizo una pausa para elogiar a la actual presidenta del país, Claudia Sheinbaum.

Fue la tarde de este lunes cuando Streep, junto a Anne Hathaway, reunió a la prensa mexicana, influencers y decenas de fans en el Museo Anahuacalli para presentar “El diablo viste a la moda 2”, y durante su paso, fue cuestionada sobre el papel de la mandataria.

“Claro que México ha dejado atrás a Estados Unidos teniendo a una presidente mujer, y aunque no tiene nada que ver con el género, es genial para las niñas pequeñas, es genial saber que cualquiera en su familia puede ser un líder”, dijo en entrevista con Grupo Fórmula.

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La actriz también subrayó que, más allá del género, lo verdaderamente relevante del gobierno de Sheinbaum está en la forma en que ejerce el poder.

“Interpretar su rol con honor y buen sentido, que es lo que queremos de nuestros líderes”, añadió.

Por su parte, Hathaway destacó el recibimiento del pueblo mexicano, un calor que, afirmó, no ha sentido en ningún otro lugar, ni siquiera en su propio país.

"Me gustaría que el mundo supiera lo acogedora que es la gente mexicana. Sentimos un abrazo aquí que fue realmente abrumador. En algunos países no se siente así. A veces ni siquiera lo siento en mi propio país", dijo a EL UNIVERSAL.

Además de los elogios, México forma parte, de manera especial, de uno de los estrenos más esperados del año; y es que, la película llegará a las salas nacionales antes que en cualquier otro lugar, y fue en tierras aztecas donde inició la promoción de la cinta.

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