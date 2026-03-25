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Un accidente doméstico volvió a encender las alertas alrededor de la salud de , aunque esta vez, según su padre, no hubo consecuencias graves.

En un encuentro con los medios, reveló que la rockera sufrió una fuerte caída tras tropezar con su perro. El impacto ocasionó que se lastimara la cadera.

“Se tropezó con el perro, que no sé cómo se llama. Se le atravesó, se cayó y se le zafó la cadera; porque las dos caderas que tiene son de titanio”, dijo el cantante durante la conferencia de prensa de "La última caravana del rock and roll".

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El intérprete de "La plaga" aseguró que, por fortuna, la situación no requirió de hospitalización y su hija ya se encuentra recuperándose.

"Eso le restiró un nervio de esa pierna, entonces lo único que necesita es un masaje”, explicó.

Esta zona es bastante sensible para la llamada "Reina de corazones", pues desde hace años le fueron colocadas dos prótesis de titanio debido al desgaste en sus articulaciones; sin embargo no es la primera vez que le ocurre algo similar.

“Ya le pasó una vez trabajando en Las Vegas, que haciendo un paso de baile se le zafó, porque el hueso entra en la pelvis y se le zafa de ahí, pero creo que ya está bien”, agregó.

Hasta el momento, Alejandra Guzmán no ha dado declaraciones públicas sobre el accidente y tampoco ha modificado los compromisos laborales que ya tiene agendados.

*Con información de Sughey Baños*

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