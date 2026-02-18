Enrique Guzmán se muestra entusiasmado por su hija Alejandra, esto debido a que sospecha que la cantante se está dando una nueva oportunidad en el amor, pues si bien, como él reconoce, la rockera no le comparte algunas de sus más íntimas confidencias, hay algunos comportamientos que le hacen pensar que un prospecto ha llegado a su vida.

El cantante fue captado en las instalaciones del aeropuerto de la CDMX y, ahí, habló de la nueva faceta de Alejandra Guzmán, su primogénita, al afirmar que, luego de ser intervenida en una operación que resolvió sus problemas de columna, ha cambiado radicalmente y se le encuentra muy positiva.

De hecho, Guzmán celebró que, tal parece, que su hija está en aras de comenzar una relación amorosa, como el artista contó a "Venga la alegría".

Lee también: Alejandra Guzmán sintió la presencia de Silvia Pinal a través de una luz antes de su cirugía; deja atrás 13 años de dolor

"Parece que sí, algo medio me mencionó, no me dijo mucho, porque no es chismosa", dijo sonriente.

Don Enrique tuvo que confesar que, después de ese indicio, se interesó es confirmar si su hija está o no enamorada pues, aunque a veces le cuenta algunas de sus intimidades, tampoco entra a detalles en él, por lo que, discretamente, se acercó a escuchar a la cantante cuando hablaba con otra persona de su presunto pretendiente.

"Algo comentó, la oí, porque a mí no me dice nada, creo que tiene un galán, algo pienso, porque dijo ´hasta trabaja el desgraciado´", detalló.

Lee también: Alejandra Guzmán confiesa que tuvieron que reconstruirle toda la columna: "estaba llena de osteoporosis"

Contento, Guzmán dijo que ve un notorio cambio en el semblante y animosidad de Alejandra que, por más de una década, padeció los efectos de una osteoporosis que no sabía que padecía.

"Es otra, es otra, se enfrentó a la vida de otra manera, hoy sí se ve peleando, estoy muy contento", destacó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc