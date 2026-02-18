Más Información

Las industrias creativas duplicaron su valor en casi dos décadas, pero el respaldo sigue siendo precario, advierte la UNESCO

Adelanto del libro "Un himno a la vida. Mi historia", de Gisèle Pelicot

Teatro, danza, música y cine en el Día de la Mujer

Auditoría Superior de la Federación detecta daño de INBAL a Hacienda

Por fin abre el Archivo General Agrario en un edificio millonario pero con servicios pobres

Concluye el primer núcleo de la exposición "La mitad del mundo" en Madrid

se muestra entusiasmado por su , esto debido a que sospecha que la cantante se está dando una , pues si bien, como él reconoce, la rockera no le comparte algunas de sus más íntimas confidencias, hay algunos comportamientos que le hacen pensar que un prospecto ha llegado a su vida.

El cantante fue captado en las instalaciones del aeropuerto de la CDMX y, ahí, habló de la nueva faceta de Alejandra Guzmán, su primogénita, al afirmar que, luego de ser intervenida en una operación que resolvió sus problemas de columna, ha cambiado radicalmente y se le encuentra muy positiva.

De hecho, Guzmán celebró que, tal parece, que su hija está en aras de comenzar una relación amorosa, como el artista contó a "Venga la alegría".

"Parece que sí, algo medio me mencionó, no me dijo mucho, porque no es chismosa", dijo sonriente.

Don Enrique tuvo que confesar que, después de ese indicio, se interesó es confirmar si su hija está o no enamorada pues, aunque a veces le cuenta algunas de sus intimidades, tampoco entra a detalles en él, por lo que, discretamente, se acercó a escuchar a la cantante cuando hablaba con otra persona de su presunto pretendiente.

"Algo comentó, la oí, porque a mí no me dice nada, creo que tiene un galán, algo pienso, porque dijo ´hasta trabaja el desgraciado´", detalló.

Contento, Guzmán dijo que ve un notorio cambio en el semblante y animosidad de Alejandra que, por más de una década, padeció los efectos de una osteoporosis que no sabía que padecía.

"Es otra, es otra, se enfrentó a la vida de otra manera, hoy sí se ve peleando, estoy muy contento", destacó.

