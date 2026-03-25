El cantante Enrique Guzmán estuvo sonriente, bromista y feliz, durante la conferencia de prensa de este martes, en la cual se anunció "La última Caravana del Rock and Roll"; y reveló cuál ha sido la razón por la que ahora no explota con cualquier comentario o cuestionamiento, como tantas veces pasó.

"Aprendí a vivir feliz, aprendí a contestarle a la gente con alegría. Ahora muchos artistas nuevos van disfrazados con cubrebocas y demás, a mí me costó tanto trabajo que me conocieran para que ahora la gente no me reconozca y diga, 'ahí va Guzmán'. Por eso me paro a saludar y a decirles, 'soy tan feliz como ustedes', porque estoy en mi terreno y es mí música, esta es la razón de mi buen humor", expresó Enrique Guzmán.

Esa felicidad de multiplicó para Guzmán, debido a que estuvo acompañado en esta conferencia de prensa por varios amigos, comenzando con Roberto Jordan, Los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Los Hermanos Carrión y Los Rebeldes del Rock, la única ausente fue Angélica María, pero el 28 de marzo estarán todos juntos en el Auditorio Nacional, en lo que llamaron"La última Caravana del Rock And Roll".

El productor Sergio Gabriel explicó el porqué será esta la última caravana, y señaló que cada vez es más complicado reunir a un elenco como éste, comenzando por su edad, porque si se toma en cuenta que tardó una década en reunir a Angélica María con Enrique Guzmán, si esto volviera a pasar, casi todos los de este cartel estarían en los 92 o 94 años, lo que complicaría más salir de gira; sin olvidar que cada uno tiene su propia agenda.

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La "Caravana del Rock and Roll" será un concierto donde la gente recordará grandes éxitos de los 60 y 70, ya que el set list que se tiene preparado para esta ocasión, se integra por alrededor de 70 temas, con los cuales estas estrellas tendrán su momento en solitario pero también compartirán escena, no sólo entre ellos también con algunos invitados sorpresas que tendrán esta vez, según reveló el productor Sergio Gabriel.

"Vamos a cantar de todo, va haber rock and roll hasta que se cansen", expresó Enrique Guzmán.

Cuando se le cuestionó a Guzmán si en algún momento haría un dueto con su hija Alejandra Guzmán, quien está a punto de retomar su actividad artística, señaló que era algo muy complicado, comenzando porque tienen estilos diferentes, ella es rockera y él rockanrolero.

"El rock and roll ha sido un movimiento muy importante, que algunos creían que iba a durar unos cuantos meses o años, pero ya llevamos décadas y el poder presentarnos en el Auditorio Nacional, es un regalo para todos nosotros, además de un reconocimiento, porque este género es amor, es alegría, es vida", expresó Tuti Martínez, fundador de los Teen Tops.

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Roberto Jordan agregó que en la actualidad no hay una verdadera propuesta musical, lo que se escucha y se ha hecho popular, ha sido gracias a que las nuevas generaciones lo han impuesto, pero eso no quiere decir que tenga calidad; caso contrario con el rock and roll, el cual a pesar de haber sido mal visto en su momento, ha perdurado a lo largo de los años.

"Porque se le dio una nueva visión a la sociedad, de que había un sector de gente que ellos no habían visto, y se llamaban adolescentes. Llegabas a cierta edad y ya eras grande, pero queríamos hacer algo y no se podía, porque todavía estábamos muy chicos, entonces nos preguntamos ¿En dónde estamos? El rock and roll permitió ubicar a la juventud en un punto de nuestra estructura social; lo mejor de este punto es que aquí estamos", dijo Tuti Mlrtínez.

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