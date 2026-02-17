Más Información

La vida y obra de Miguel León-Portilla, contadas desde sus memorias

Alistan la quinta edicion de FIL Coyoacán; Reino Unido e Irvine Welsh entre los invitados

Albert Camus es revisitado en el CUT

“Sor Juana es una mujer revolucionaria”: Jorge Gutiérrez, filólogo y doctor en letras

“La cultura está presente todo el tiempo y es lo que nos da identidad y fuerza, vitalidad y alimento”, entrevista a Gerardo Estrada

Bad Bunny en el Super Bowl y el pase a octavos de final del América: memes de la semana

En repetidas ocasiones Enrique Guzmán ha manfestado su rechazo hacia el reggaetón y sus letras mal escritas; pero al parecer esa opinión ha cambiado y el responsable de esto es Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

"Cómo gocé a Bad Bunny en el intermedio del Super Bowl, por primera vez en mi vida. Me gustó la forma en que le dio en la cara a este señor (Donald Trump), le dijo: ‘mira, te voy a decir cómo somos los latinos’, y ¡tómala barbón! Ahí estaba yo, enamorado de él, en ese momento, dije: ‘¡qué chingón!’", expresó el cantante.

El intérprete de “La plaga” explicó que hasta ese momento no conocía a Bad Bunny, por lo que no podía dar una opinión más profunda de él y de su trabajo, pero que gracias al show que Benito dio en la cancha del Levi's Stadium de Santa Clara, California, llamó su atención y ahora reconoce que hay gran estrategia detrás.

Guzmán, junto a Angélica María, ofrecieron la noche del sábado un concierto en el Teatro Metropólitan, como parte de su gira La despedida. Guzmán explicó que lo llamaron así porque debido a las ocupaciones de cada uno, es improbable que vuelvan a juntarse nuevamente en el escenario.

Angélica María señaló que hace una década trabajaron en un espectáculo similar, y que ahora que ella tiene 81 años y él 83, esperar que en 10 años se repita es algo poco realista.

"Yo no quiero dar lástima nunca, así es que cuando yo sienta que voy a dar lástima pues bye", dijo Angélica María.

“Ella tiene el plan de hacer un espectáculo con su hija (Angélica Vale) y yo me comprometí con José Luis Rodríguez 'El Puma' para cantar juntos, y va a estar bien porque a mí me falta un riñón y a él le trasplantaron los pulmones, así que vamos a ser una pareja de jodidos", agregó Guzmán.

