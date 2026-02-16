Más Información

puede respirar tranquilo tras su presentación en el medio tiempo de , pues no será sancionado a pesar de las críticas en su contra.

El pasado 8 de febrero, el artista puertorriqueño hizo historia al protagonizar el primer show completamente en español en uno de los escenarios más importantes de Estados Unidos. Sin embargo, su actuación no convenció a todos, legisladores como Randy Fine pidieron que se iniciara una investigación en contra del llamado "Conejo Malo".

Fine, envió una carta a la Comisión Federal de Comunicaciones argumentando que canciones como "Safaera", "Mónaco" y "EoO" contenían palabras obscenas y coreografías indecentes.

Ahora, y de acuerdo con información del New York Post, la FCC (por sus siglas en inglés) determinó que no hay evidencia suficiente para sancionar a Benito.

Tras una extensa investigación, la comisión aseguró que el show no transgredió ninguna regla de transmisión pública, pues la versión en vivo censuró cualquier palabra que pudiera ser considerada ofensiva o que hiciera referencias explícitas.

La decisión implica que ni Bad Bunny, ni la NFL, ni la cadena que transmitió el juego enfrentarán multas, revisiones de licencias u otras penalizaciones. Además, el medio estadounidense reveló que el caso fue cerrado "a menos que surja nueva evidencia”.

El espectáculo de Benito se convirtió en uno de los más vistos de la historia, y uno de los más polémicos. Los sectores conservadores se dijeron en contra; incluso, organizaron su propio show de medio tiempo el cual estuvo encabezado por Kid Rock y fue transmitido en YouTube.

