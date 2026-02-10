El show de Bad Bunny en el Super Bowl llamó la atención por dos razones principales: la representación que el cantante hizo de la cultura latina y el homenaje, aunque breve, a figuras clave en la historia del reggaetón como Daddy Yankee y Don Omar.

Entre su setlist de 14 canciones, el llamado "Conejo malo" incorporó referencias directas a los orígenes del género urbano, entre ellas fragmentos de “Dale Don Dale”, tema que impulso la carrera de Don Omar durante los años 2000.

Ni los fans ni el propio intérprete dejaron pasar por desapercibido este pequeño reconocimiento y, a través de las redes sociales, el denominado "Rey del reggaetón" reaccionó al gesto de Benito.

En su cuenta oficial de Instagram, Don Omar dedicó un breve pero contundente mensaje para felicitar a su colega y agradecerle:

"Gracias, Benito. Por llevar el nombre de Puerto Rico y de los latinos en lo más alto, y por ese gesto de respeto hacia los que ayudamos a construir el camino. Se sintió y se agradece", escribió.

Estas palabras fueron acompañadas por un video en el que se puede ver el momento exacto en el que la música de Don Omar sonó el el Levi's Stadium de California.

Los usuarios también se sumaron a la ola de reacciones y aunque muchos aseguraron que esa fue la mejor parte del show, otros se dijeron desilusionados, pues tenían la esperanza de que el reaggaetonero apareciera en el escenario.

"Por un momento pensé que Don Omar saldría", "Gigante Benito por ese tributo, fue muy emocionante escuchar 'Dale Don Dale'", "Bad Bunny sabe lo que es el respeto", "El tributo que te merecías , me emocioné hasta las lágrimas", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny rompió todo tipo de récords; incluso se posicionó como el más visto en los últimos años.

