Cazzu se convirtió en una de las invitadas de Bad Bunny, en su más reciente concierto en Argentina, lo que generó la ovación del público presente, no sólo por la importancia que la cantante tiene en su país natal, sino porque, hace nueve años conoció al boricua y vivieron un romance que, sin importar lo fortuito que fue, los fans de ambos nunca lo olvidaron.

Tras su triunfo en los Grammy y su actuación, de la semana pasada, en el Super Bowl LX, "el Conejo malo" regresó a Argentina, luego de casi cuatro años de su última visita, para ofrecer su "DeBí TiRAR Más FOToS World Tour".

Con tres fechas agotadas, para los días 13, 14 y 15 de febrero, las expectativas de sus fans eran demasiadas, sin embargo, nunca se imaginaron la sorpresa que el puertorriqueño les tenía preparada, en el marco del Día de San Valentín; se trató de la presencia de tres colegas con los que colaboró hace casi una década.

Mientras que el viernes 13, el cantante de reggaetón no contó con ningún invitado, la noche de ayer presentó a Cazzu, Duki y Khea como las personas que les abrieron las puertas del movimiento de su país, hace muchos años, pues en 2017, Bad Bunny se encargó del remix de "Loca", una canción que la tercia de traperos argentinos había lanzado poco antes.

Enardecidos, los fans argentinos del "Conejo malo" corearon la canción y estallaron en gritos y aplausos cuando Cazzu y el cantante boricua se abrazaron, pues ese gesto los remontó a la época en que entablaron un fugaz romance que, en su momento, fue de conocimiento de muy pocos.

Fue en una entrevista que Julieta Cazzuchelli (Cazzu) ofreció en 2021, hace alrededor de cincos años, para Telefe, en donde reveló que, cuando colaboró con Benito (Antonio Martínez Ocasio), tuvieron una cita la cual, de hecho, había salido muy bien, pese a los límites de ilegalidad que los orilló la circunstancia.

Esto debido a que, por la hora, los parques de Argentina ya habían cerrado y "el Conejo malo", insistente, instó a Cazzu a que brincaran una barda para entrar al área verde y sus planes no se vieran frustrados.

"Tuve una cita con Bad Bunny, pero no salió mal, salió bastante bien, era el otro Bad Bunny, hoy ya no me acuerdo ni de su voz, éramos bastante más chicos, no era el Bad Bunny de ahora, como te digo, no sé si nos acordamos de nosotros; bien, me acuerdo que saltamos la reja de un parque, que estaba cerrado, él quería entrar a un parque pero no entendía por qué los parques se cierran en Argentina, fue en los bosques de Palermo, nos sacó un guardia, tuvimos que correr, de hecho", ahondó.

Durante su estadía en el escenario del Estadio de River Plate, Cazzu también interpretó su tema "La otra", pues Bad Bunny le dio espacio para que interactuara con su público; la originaria de Jujuy pidió al público que coreara con ella, petición que las y los presentes cumplieron inmediato al escuchar los primeros acordes de uno de sus temas más exitosos y controversiales, por la presunta historia que hay detrás de él.

