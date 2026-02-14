Una prueba de sonido provocó la conversación en redes sociales. En las últimas horas comenzó a circular en X un video que mostraría a Cazzu durante un ensayo previo al concierto que Bad Bunny ofrecerá esta noche en el estadio River Plate, en Argentina, como parte de su Debí tirar más fotos world tour.

En el clip se observa a una figura femenina sobre el techo de la ya conocida “casita”, el escenario de estética caribeña que el artista puertorriqueño ha incorporado a sus espectáculos.

Mientras de fondo se escucha la canción “Yo perreo sola”, un éxito del famoso.

El material fue compartido por el usuario @CazzuxSelena, quién asegura se trataría de la artista argentina en plena prueba técnica. Las imágenes parecen haber sido captadas desde el público, ya que las versiones que circulan muestran el mismo ángulo.

Hasta ahora, Cazzu no ha publicado contenido relacionado con el concierto en sus redes sociales, y el equipo de Bad Bunny tampoco ha emitido información al respecto.

CAZZU EN EL SHOW DE BAD BUNNY



ESTO NO ES UN SIMULACRO pic.twitter.com/lRN6spL6xx — alejandro | 𝖑𝖆𝖙𝖎𝖓𝖆𝖏𝖊 (@CazzuxSelena) February 14, 2026

"El reencuentro"

La posible coincidencia sobre el escenario ocurre en una etapa distinta para ambos artistas, hoy consolidados internacionalmente. Años atrás, sus nombres también estuvieron vinculados fuera de lo musical, cuando atravesaron un breve romance en los inicios de sus carreras.

Se conocieron en 2017, cuando Cazzu participó en el remix de “Loca”, tema de Khea y Duki. Pero, su primer encuentro presencial ocurrió en 2018, durante un espectáculo en el Luna Park de Buenos Aires.

La cantante contó que inicialmente no había sido invitada a presentarse en ese show, situación que la hizo sentirse excluida; no obstante, fue el propio Bad Bunny quien ayudó a que pudiera integrarse poco antes de su participación.

Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental, sí atravesaron una etapa de cercanía. En 2021, durante una entrevista en el programa chileno “Podemos Hablar”, Cazzu recordó una de sus citas con humor: “No salió mal. Salió bastante bien”, comentó.

“Hoy ya no me acuerdo ni de su voz. Éramos bastante más chicos, pero nada, no era el Bad Bunny de ahora. Yo no sé si nos acordamos de nosotros, de hecho”, añadió.

También relató que pasearon por los bosques de Palermo e incluso saltaron la reja de un parque cerrado porque él quería entrar; un guardia los descubrió y tuvieron que salir del lugar.

Con el paso del tiempo, ambos tomaron rumbos distintos en lo sentimental y profesional.