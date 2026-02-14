Más Información

Una fiesta popular en Bellas Artes: Arturo Chacón-Cruz rindió homenaje a José José y Juan Gabriel

En la Cineteca Nacional exigen a su directora mejores condiciones de trabajo

Murales de Chávez Morado en el Día de los Enamorados

La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con una novela sobre amistad y violencia en la frontera

París reabre su templo del romanticismo en San Valentín; el Museo de la Vida Romántica vuelve a latir

Irma Dorantes, la actriz de la Época de Oro del cine mexicano, quien actuó en 11 películas con , reapareció a sus 91 años, asistió al homenaje a Silvia Pinal en el Centro Cultural Universitario, donde se dijo feliz de seguir siendo recordada por el público.

Dorantes, quien vive en Morelos desde hace muchos años, igual que su colega Elsa Aguirre, aplaudió cómo era el cine de antes, blanco y sin malas palabras.

"El cine de antes la verdad era un cine muy blanco , yo casi crecí en el cine, desde los ocho años, empecé como extra; era un cine limpio, blanco", recordó.

Dorantes recordó que muy seguido se iba a comer con Silvia Pinal, fallecida en noviembre de 2024; con Pinal, Pedro Infante actuó en "El inocente", una cinta de 1956, en ese entonces Irma y Pedro ya vivían juntos y disfrutaban de su amor.

Foto: Clasos/foto/Alfonso Manzano.
Foto: Clasos/foto/Alfonso Manzano.

Infante era mayor que Irma 17 años, y aunque su relación estuvo rodeada de polémica por la sombra de la exesposa del actor, ellos supieron sobrellevar la situación y vivieron la felicidad plena.

La canción “Nuestro amor” dejó en claro lo que el cantante de “Amorcito corazón” sentía por Irma, a quien cuidó y celó como un tesoro y a quien cariñosamente llamaba “ratón”.

“Yo soy tuyo, solamente tuyo, no importa que el mundo no quiera que sea contigo feliz. Tú eres mía como yo soy tuyo, si ayer nos quisimos hoy más nos queremos, así es nuestro amor”, dice parte del tema compuesto por Rubén Fuentes y Alberto Cervantes, el cual Pedro grabó el 14 de junio de 1952.

Irma Dorantes antes y ahora. Foto: Archivo EL UNIVERSAL/Clasos.
Irma Dorantes antes y ahora. Foto: Archivo EL UNIVERSAL/Clasos.

Irma Dorantes, quien cuenta con más de 100 películas, no pudo escuchar canciones ni ver películas de Pedro Infante Durante durante más de dos décadas por la tristeza que le causaba la ausencia del actor fallecido en un accidente aéreo el 15 de abril de 1957, a la edad de 39 años.

FOTO: Archivo
FOTO: Archivo

