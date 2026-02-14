Más Información

Sembrando conocimiento desde mi Alma Mater

Una fiesta popular en Bellas Artes: Arturo Chacón-Cruz rindió homenaje a José José y Juan Gabriel

En la Cineteca Nacional exigen a su directora mejores condiciones de trabajo

Murales de Chávez Morado en el Día de los Enamorados

La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con una novela sobre amistad y violencia en la frontera

París reabre su templo del romanticismo en San Valentín; el Museo de la Vida Romántica vuelve a latir

La actriz celebró el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad con una foto de amor propio en la que mostró su lado más sexy a los 62 años, la protagonista de telenovelas como "Amor en silencio", "Mañana es para siempre", y "Papás por siempre", también compartió quién es su San Valentín.

Buenfil, quien ha tenido éxito en plataformas como TikTok, posó desnuda por primera vez para el fotógrafo mexicano Uriel Santana, quien como parte de sus 25 años de labor artística, realizó una exposición de desnudos, entre ellos, el que realizó la actriz.

Fue en octubre de 2025, cuando Buenfil confesó cómo vivió ese momento de pudor y reto personal que la dejó muy satisfecha.

"Así como me ves yo sudaba, estaba sin ropa, sudaba de nervios y 'que no se me vea, que no se me vea, que no se me vea' y 'no se te ve nada Buenfil, tranquila'", le dijo en entrevista a Televisa Espectáculos.

"Feliz día del amor y la amistad", escribió la actriz para acompañar la fotografía en la que muestra desnuda parte de la espalda y luce una cabellera rojiza.

Foto: Uriel Santana.
Foto: Uriel Santana.

Buenfil también compartió una foto con su gran amor, su hijo Nicolás, fruto de su relación con el arquitecto Ernesto Zedillo Jr. y nieto del expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Érika Buenfil y su hijo Nicolás.
Érika Buenfil y su hijo Nicolás.

Recientemente, y sus medios hermanos, después de que durante años dicha relación no existiera, eso sí, aún no conoce a su abuelo, pero guarda la esperanza de que ese encuentro ocurra pronto.

Erika Buenfil no solo es admirada y querida por sus fans por su talento y simpatía, también porque se ha mostrado auténtica en redes sociales, a veces divertida, a veces sin maquillaje, con filtros y sin ellos.

