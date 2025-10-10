Erika Buenfil posó desnuda por primera vez a sus 61 años, y ella lo considera un acto de rebeldía que sirve también para empoderar a las mujeres de su edad y hacerlas sentirse cómodas con su cuerpo.

La actriz actualmente promociona la telenovela Papás por siempre, en la que actúa al lado de Ariadne Díaz y José Ron, que estrena el 13 de octubre, a la par que se prestó a posar en una imagen para la exposición Las formas del alma, de Uriel Santana.

“Fue una rebeldía; en la vida yo he sido siempre muy rebelde y me encanta romper conmigo misma; me estaban sucediendo cosas personales, me encuentro a Uriel Santana y le dije sí, sin pensarlo”.

Aunque Erika afirma que solamente aceptó porque, al igual que sucedía con los pintores, Uriel se destaca en su campo, además de que pensó en convencerlo de no hacer un desnudo completo.

“Uriel me explicó ‘es que es sin nada’; yo juré que lo iba a convencer de ponerme un tool, o una tela enrollada, o un abrigo, pero que abajo no se viera; ‘nada’”, dice.

Buenfil acepta que al inicio se sintió insegura por no tener un cuerpo de revista, pero eso es justamente lo que el fotógrafo buscaba, una mujer real que inspire a las demás.

“Yo le decía: ‘no tengo ese cuerpazo, y dijo: no, es que quiero un cuerpo como el tuyo, porque las guapísimas ya están’, necesitaba un cuerpo real de una mujer de mi edad”, señala.

“Tampoco soy perfecta, esa soy, no me hizo más flaca, seguramente limpió piel, porque hay celulitis y ahí no estaba bronceada, y lo hizo muy bien, me cuidó mucho”.