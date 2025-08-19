Más Información

está más radiante que nunca y se siente muy satisfecha y feliz por ello, la actriz de 61 años luce una figura renovada previo a su actuación en la telenovela "Papás por conveniencia", donde aparecerá con varios kilos menos.

Buenfil habló abiertamente del cambio que ha tenido gracias a una dieta balanceada, dijo que ha bajado al menos unos ocho kilos, aunque parece que han sido más.

La actriz compartió unas fotografías de su rostro que fueron muy elogiadas en redes, sus fans halagaron lo bien que se ve, y la misma actriz reveló que es el fruto de la pérdida de peso que ha tenido en las últimas semanas, un cambio que le ha caído bastante bien.

Explicó que por un tema de tiroides, resistencia a la insulina, la hormona que toma por lo de la tiroides, los médicos encontraron un equilibrio y el asignaron una dieta.

"No me muero de hambre pero estoy muy bien, he bajado como siete, se notan más de los que he bajado, yo creo que más ; visualmente se ven más de lo que he bajado, estoy muy contenta", reveló a Televisa Espectáculos.

Adelantó que pronto se dará a conocer una sesión fotográfica importante en la que se atrevió a posar como nunca antes; adelantó que nunca había hecho eso en su carrera.

Érika Buenfil presume su figura renovada en redes sociales. Foto: Instagram erikabuenfil50
Érika Buenfil presume su figura renovada en redes sociales. Foto: Instagram erikabuenfil50

Sobre si tiene o no pretendientes, Buenfil aseguró que no, pero que es algo que no le preocupa, pues está muy feliz sola.

"Soy muy feliz sola, es muy difícil, uno como artista no tienes tiempo", se sinceró.

Critican a Érika Buenfil por comentario contra Mariana Botas

Así como muchos cibernautas halagaron lo bien que se ve Érika Buenfil, otros la criticaron de manera fuerte luego de sus comentarios en contra de Mariana Botas, habitante de "La casa de los famosos México".

Buenfil estuvo como invitada a la post gala de ViX, donde lanzó un comentario contra Botas, integrante del Cuarto Día, y quien por cierto ha estado muy sensible en las últimas horas tras la salida de Ninel Conde.

Mariana Botas, habitante de "La casa de los famosos México". Fotos: Instagram, vía @lacasafamososmx
Mariana Botas, habitante de "La casa de los famosos México". Fotos: Instagram, vía @lacasafamososmx

"Habla mucho, ya cállate mana", dijo sobre la actriz de 35 años, quien agregó, pudo haber salido del reality si no hubiera sido salvada por Elaine Haro.

"Érika, se te quiere mucho, pero estuviste mal en hablar mal de Mariana". "Eras una de mis actrices favoritas pero hoy demostraste lo fea persona que eres al burlarte de la voz de otra mujer para fomentar mas hate; otra mujer que desde pequeña ha sido burlada por su voz pero decidió seguir sus sueños". a pesar de tantas críticas. ¡No promuevas el bullying!". "Como actriz la respetaba, pero lo que hizo hoy de fomentarle el hate a Mariana estuvo de más, usted no es quien para criticarle algo con que ella nació, su voz, la vida da tantas vuelta y uno nunca sabe que pueda pasar", se lee entre los muchos comentarios en las redes sociales de la actriz.

