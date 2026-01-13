A Nicolás Buenfil le tomó por sorpresa el consejo que su padre, Ernesto Zedillo Jr., le dio acerca de sus expectativas de cobrar un sueldo muy alto en su primer trabajo; su progenitor le habló de la importancia de comenzar "desde abajo" y "poco a poco", palabras que el joven ha tomado en cuenta, ahora que está haciendo sus pininos dentro del mundo de entretenimiento.

"Nico" fue entrevistado a su salida de Televisa, en donde, en la actualidad, trabaja en el área de creatividad y redes sociales, acerca de su más reciente encuentro con su padre, pues fueron captados -hace unos días- comiendo en una plaza comercial.

El hijo de Erika Buenfil habló del buen rato que pasaron juntos pues, a pesar de que, tuvieron que pasar 17 años para que lo conociera personalmente, Nicolás ha mostrado el respeto que siente por su padre y la cercanía que han creando en los últimos años.

"Me cacharon ahí con mi papá en una plaza, sí... andaba con él, pasando el rato, fuimos por una crepa, padrísimo, la neta... me llevo bien con él, lo quiero, está padrísimo que pueda tener estos momentos, aunque sea tarde, me gusta", dijo a Eden Dorantes en entrevista.

Buenfil reveló que, en algunas de las conversaciones que sostienen, en las que el ámbito profesional sale a flote, su padre le ha hecho recomendaciones por las que su perspectiva del éxito ha cambiado radicalmente.

Nicolás reconoce que, antes, pensaba en su primer trabajo como una oportunidad para ganar mucho dinero pero, luego de hablar con su progenitor, cayó en la cuenta que tiene que respetar los procesos y etapas que su inexperiencia tiene que atravesar.

"Que le eche ganas y siga, siga y siga hasta más no poder, me dice que me siga moviendo, que algo voy a encontrar y que, hasta que no le encuentre, siga buscando; también me dice que voy a ir creciendo poco a poco, eso fue como un shock para mí, porque yo quería empezar ganando un montón de dinero y me dijo ´no, espérate, se inicia desde abajo´, fue lo que más me marcó, la verdad...", expresó.

El joven -además- dijo que, a su parecer, no es importante llevar el apellido Zedillo pues, para él, no se trata más que de eso, un apellido, por lo que, si se llegara a dar la oportunidad de registrarlo legalmente, nada cambiaría en él.

"Si se llega a dar, o se agrega el apellido, pues se dio, si no... me da igual, la verdad... es un apellido", precisó.

Erika Buenfil y la crianza de Nicolás, sin la presencia de su papá

Érika Buenfil con su unigénito Nicolás, nacido en 2005. Foto: YouTube

En años que anteceden al 2022, época en la que Nicolás y su padre se conocieron, su madre recordaba que el hijo del expresidente se alejó de ella al conocer que esperaba un hijo suyo.

En su momento, Erika llegó a pensar que la reticencia de Zedillo Jr. a hacerse presente era -quizá- porque era muy joven pues, ella era 12 años mayor que él.

La actriz narraba que, cuando supo que esperaba a su hijo, seguía saliendo, pero cuando lo enteró de la noticia, él no sólo se desapareció, sino que cambió todos los números de teléfono en los que podía contactarlo, hasta que, alrededor del quinto mes de embarazo, consiguió el que era su nuevo número.

"Una amiga en común lo conocía, le preguntó y me da su nuevo teléfono, le marqué y me contesta, me dice ¿quién habla?´ y le digo "soy yo", el creía que yo ya no estaba embarazada y le digo ´sigo embarazada y quiero verte´", contó a Yordi Rosado para su canal de YouTube.

En el octavo mes, Buenfil se enteró, por una revista de sociales, que el padre de Nicolás se había casado con Rebeca Saenz, la madre de las medias hermanas de Nicolás; Victoria e Isabel.

La única ocasión en que Ernesto Jr, conoció a Nicolás fue cuando este todavía era un bebé, su próximo llegaría hasta que él ya tenía 17 años.

